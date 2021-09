Emelné a társasági adót Karácsony Gergely

Ebben meghatározó szerepet játszik a 2017-ben indult hatéves bérmegállapodás, amely az élőmunka-terhek folyamatos csökkentésére épül, és a foglalkoztatás és az adózói kör bővüléséhez is vezetett. A 2017-es bérrobbanást – a minimálbér 15, a garantált bérminimum 25 százalékkal nőtt és azóta az átlagbér is kétszámjegyű éves növekményeket könyvelhet el – a kormányzat azzal is támogatta, hogy egységes, 9 százalékos társasági adót vezetett be a korábbi sávos megoldás és magasabb adókulcsok helyett. Ez a konzekvens vállalkozói adócsökkentési stratégia hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság az elmúlt években az európai átlagnál gyorsabban növekedett, hiszen bővült a foglalkoztatás, jelentős beruházások valósultak meg és működő tőke áramlott az országba.