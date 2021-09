Mindössze havi 2 megawatt (MW) áram kelt el a felkínált havi 100-ból a 2021 októberi, novemberi és decemberi éjszakai órák egy részére – éjféltől reggel hatig – az MVM szerdai aukcióján a powerforum.hu nyilvános adatai szerint. Az árverés e részének sikere így csak néhány százalékos volt, ami arra utal, hogy a kiíró által megszabott minimális ajánlati árak köszönőviszonyba sem kerültek azokkal, amelyekre kalkulációik alapján a kereskedők számítottak. Az a kevés villamos energia, amelyre így gazdát talált a Powerforumot működtető MVM Partner e három termék esetében, éppen az ajánlati áron kelt el.

Fotó: Rosta Tibor

Az MVM Partner nem kívánt válaszolni lapunk azon kérdésére, hogy mi volt a szerény siker oka, igaz, aukcióit korábban sem kommentálta. Így azt sem tudta meg a VG, hogy az állami társaság a mostaninál kedvezőbb feltételekkel ki kíván-e újra írni pályázatot a fenti három hónapra.

A powerforum.hu-n azonban szeptember 8-án két további, már sztenderd termékért is ringbe szálltak a kereskedők. E felhívások 2022 és 2023 egészében a nap 24 órájában történő árameladásra vonatkoztak. A minimális ajánlati ár – és az értékesítési is – mindkét év esetében alacsonyabb volt, mint a fenti három esetében. A 2022-re felkínált 87 600 megawattórás (MWh) mennyiség egésze vevőre talált, a 2023-es ugyanakkora csomagból pedig 70 080 megawattóra. E két adat nagyon felhúzta az összesen öt terméket tartalmazó aukció végeredményét, hiszen az összesen felkínált 230 500 megawattórából elkelt 159 518 megawattóra, a teljes mennyiség 69,2 százaléka, és 5,12 milliárd forintot hoz az MVM Partner konyhájára. A társaságnak azonban vélhetőleg így is foglalkoznia kell még az idei utolsó negyedéves kiírások várakozásoktól erősen elmaradó sikerével.

Átment a Mavir a vizsgán

A Mavir Zrt. megfelelt mind a két szempontnak, amelyet a MEKH minimális üzembiztonsági követelményként előírt számára. Az egyik elvárás szerint a szolgáltatás kiesési mutatójának értéke hároméves átlagban nem haladhatja meg a 0,7 ezreléket, a másik szerint a távvezeték összeköttetés átlagos rendelkezésre nem állásának 6 ezrelék alatt kell maradnia. Az energiahivatal közölte, hogy a kiesési mutató 2018-2020. hároméves átlagában 0,0385 ezrelékes volt, tehát jobb az elvártnál, a 2020-as értékr pedig 0 ezrelék lett. A rendelkezésre nem állási mutató éves értékei 2015 óta folyamatosan nőttek, majd 2018 után csökkentek. A mostani, azaz a 2018-2020-as hároméves átlag (4,628 ezrelék) jobb lett a minimálisan előírtnál, a 2020-es 3,038 ezrelék pedig kedvezőbb 2019-es 5,048 ezreléknél.