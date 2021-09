A HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt., a Startup Campus és az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures kockázati tőkealap-kezelő közös programjára már lehet jelentkezni. A HUMDA Startup Program azokat a friss technológiai innovációkat támogatja, amelyek az autó-motorsport, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó területek fejlesztését segítik.

A program a pénzügyi finanszírozás mellett iparági és szakmai szereplők bevonásával üzletfejlesztési képzést is biztosít a legjobb innovációkra.

A szervezők által kiválasztott csapatok öthetes online előadássorozaton vehetnek részt, valamint üzleti és szakmai mentorációt kapnak. A képzés második szakaszába jutók további öthetes befektetési felkészítésben és akár 20 millió forintos kockázati tőkeberuházásban is részesülhetnek. A résztvevők a startup világ tapasztalt szakembereitől és elismert iparági szereplőktől tanulhatnak. A programot záró Demo Day-en, azaz befektetési ülésen a legjobb csapatok a potenciális befektetők és az autó-motorsport szakma képviselői előtt prezentálhatják a kezdőtőke befektetésének reményében.

Az első körben jelentkezők szakmai kiválasztását négy szaktekintély védnökként is segíti; Michelisz Norbert autóversenyző, 2019-es túraautó-világbajnok, Kling Sándor Forma–1-es tervezőmérnök, akinek a polimer kompozitok kutatása, fejlesztése és alkalmazása a szakterülete, dr. Hanula Barna, a belsőégésű motorok szakértője, a győri Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának dékánja és Talmácsi Gábor, a MotoGP-sorozat 2007-es világbajnoka segíti majd. Közülük Michelisz Norbert és Talmácsi Gábor egyben a HUMDA Igazgatóságának is tagjai.

Köztudott, hogy az autóversenyzésből rengeteg fejlesztés kerül át a hétköznapi autózásba, azaz a mindennapi mobilitásba. Ezek egymással összefüggő területek és mindegyiken nagy szükség van a fejlesztésekre, a megújulásra. Többek között az önvezetés, a hajtásláncok átalakulása, az alternatív megoldások térnyerése terén is szükség van az új ötletekre, a mobilitás egy rendkívül gyorsan fejlődő terület, ahol rengeteg lehetőség adódhat a friss cégek számára is. A HUMDA által meghirdetett programban elinduló vállalkozások részesei lehetnek a jövő mobilitását meghatározó folyamatoknak

– mondta Michelisz Norbert autóversenyző.

Fotó: Startup Campus

A szervezők november 1. éjfélig várják azon minimum két fős csapatok jelentkezését, akik a mobilitás, a közlekedésbiztonság, a városi közlekedés vagy a versenyzői felkészülés területén alkotnak újat.

Keresik továbbá a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat, az alternatív hajtásrendszerekhez és az üzemanyagokhoz kapcsolódó innovációkat, de akár az újrahasznosítással foglalkozó projekteket is. A szurkolói élmény javítása, a teljesítményanalitika és az adatvezérelt megoldások szintén részét képezik a program fókuszterületeinek. A felsoroltakon túl bármilyen, a területhez kapcsolódó innovációval lehet jelentkezni.

A HUMDA-t a kormány által elfogadott Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Stratégiában foglalt komplex feladatok végrehajtása érdekében alapította az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Tevékenységünk azonban túlmutat a boxutcák világán, az autó- és motorsport mellett a közlekedésbiztonság, a mindennapi mobilitás, a gazdaságfejlesztés, az ágazatspecifikus K+F ösztönzése, az infrastrukturális fejlesztések szakmai felügyelete, valamint összehangolása is ugyanolyan fontos

– Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója. Hozzátette, a sportszakma támogatása, a STEM-tárgyak (science, technology, engineering, mathematics) népszerűsítése mellett promóteri és sportdiplomáciai feladataik is vannak. Hosszú távon a multimobilitás is egyre nagyobb hangsúlyt kap az ügynökség működésében. A kevésbé környezetszennyező, zöldebb közlekedési eszközök minél szélesebb körű használata, a modernebb járműállomány és a fenntarthatóság is prioritás a HUMDA számára.