Külpiaci irodák fenntartása nélkül is el tudta kezdeni nemzetközi terjeszkedését az értékesítéstámogató és marketingfolyamatok digitalizálásával foglalkozó Proworx, mivel olyan nagyvállalati partnerekkel dolgozik, mint a Mol, a Fornetti vagy épp az OTP Bank. A cég célja, hogy ezek a magyar nagyvállalatok cégcsoportszinten vezessék be a megoldásait, így azokat egész regionális és nemzetközi hálózatukban használhatják.

Egyelőre minden feladatot Budapestről látunk el, hamarosan azonban szeretnénk fióktelephelyeket is létrehozni a régiónk piacain, hogy aktívabb jelenléttel a helyi nagyvállalatoknak is megoldást kínáljunk

– mondta a VG-nek Pichovszky Domonkos, a Proworx Digital alapító ügyvezetője. A külpiaci fiókirodák megnyitásához nemzetközi tőkebevonásban gondolkodnak, erről már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak.

Fotó: Shutterstock

A járvány következményei a Proworx piacára is hatottak, méghozzá elég ellentmondásosan. A nagyvállalatok felismerték, mekkora értéket képviselnek a cégek értékesítését támogató megoldások, amelyek a marketingtevékenységeiket automatizálják, ezáltal hatékonyabbá teszik a vállalatok működését, és nagyot lendítenek az értékesítéseken. A járvány miatt fokozódik a nyomás a vállalati vezetőkön, hogy növekvő összegeket fordítsanak a digitalizációra. A magyar startupnak az is a malmára hajthatja a vizet, hogy a megoldásait gyorsan és költséghatékonyan tudta bevezetni a partnereknél. 2020-ban a cég árbevétele a négyszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, és idén is duplázódásra számít az alapító.

A növekedésnek azonban korlátokat szab, hogy a magyar piac top 200 cégének csak kis része van hazai kézben, miközben – a terület fontossága miatt – a digitalizáció átkerült a központi hatáskörök közé.

Vagyis ha egy nemzetközi céget Magyarországon szeretne kiszolgálni a startup, akkor is külföldre kell mennie üzletet kötni. Cserébe viszont, ha létrejön az együttműködés, akkor az egész cégcsoportban bevezethetik a megoldást.

Fotó: VG

A cégek számára azért is vonzó a megoldásunk, mert a retail üzlethálózatokban éves szinten több millió eurós profitot tud hozzátenni pusztán azáltal, hogy egy szoftveralapú digitális hálózatba kerül a fogyasztói kommunikációs és egyéb reklámfelületek eszközparkja. Egy árnyomástól szenvedő piacon ilyen szintű profitnövekedést nem tud elérni egyetlen cég sem pusztán a fogyasztói árrés növelésével. A mi megoldásainkkal úgy tud többletbevételt generálni bármely partnerünk, hogy az árát nem a fogyasztók fizetik meg

– emelte ki Pichovszky Domonkos.