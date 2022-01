Az Eurostat adatai szerint Magyarország csökkentette a legnagyobb mértékben a béreket terhelő adókat az elmúlt évtizedben, posztolta Varga Mihály a Facebook-oldalán.

Az idei adócsökkentéseknek része volt a munkáltatói adó 600 milliárd forintos mérséklése is, ezzel Magyarország 2022-ben is megőrizheti az adócsökkentésben elért első helyét az uniós országok között, tette hozzá a pénzügymininszter.

A bejegyzéshez mellékelt táblázat szerint

2009 és 2020 között Magyarországon 9,5 százalékponttal csökkent az átlagbérre számított adóék,

míg a következő legnagyobb csökkenést Románia érte el 6,1 százalékponttal, Portugáliában pedig a legnagyobb volt az emelkedés, 5,0 százalékpont.

Idén január 1-től a 25 év alattiak az átlagbérig mentesülnek a 15 százalékos személyi jövedelemadó megfizetése alól.

A 25 év alattiaknak az adókedvezmény nemcsak a munkabér után jár, hanem például a táppénz, a megbízási díj, az őstermelői és az átalányban megállapított jövedelem és a vállalkozói kivét után is.

A kedvezmény igénybevétele automatikus: külön nem kell kérni, és nem is kell nyilatkozni róla a munkáltatónál. Az adókedvezményt már a januárra szóló, február elején átutalt fizetésben is érvényesítenie kell a munkáltatónak, így a fiatalok idei első fizetése akár mintegy 65 ezer forinttal is több lehet.