Már nem félnek a koronavírustól, az szja-bevallás után utazni akarnak a családok

A VG által megkérdezett utazási irodák nagy érdeklődést tapasztaltak az elmúlt hetekben, hónapokban, ám az nem állapítható meg egyértelműen, hogy ebben mekkora szerepe lehet a gyermeket nevelő szülőknek elutalt támogatásnak, amely meghaladta a 600 milliárd forintot. A visszatérített személyi jövedelemadó elköltését számos szektorban várják, a Kayak nevű portál például külön kalkulátort hozott létre, hogy az összegből melyik városokat célozhatják meg az utazni vágyók. Akikből sok van, hiszen az elmúlt két évben szinte állandóan lezárások és korlátozások befolyásolták a piacot, a viszonylag szabad utazás időszaka júliusra és augusztusra szűkült.

Fotó: ANTOINE LORGNIER

December óta intenzív érdeklődést tapasztalunk, az előfoglalási akcióban nagyobb volumenű állományra tettünk szert. Ez részben beleesett az szja-visszatérítés időszakába, és bár nyilván nem tudhatjuk, az ügyfeleink milyen forrásból utaznak, azt megállapítottuk, hogy sok gyermekes család tervezi a nyaralást

– mondta a VG-nek Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója. Az előfoglalással kapcsolatban megjegyezte, a vállalat garantálta, hogy a forint gyengülése ellenére sem él az áremelési lehetőséggel, ha az ügyfél március 31-ig befizette a 40 százalékos előleget.

Az IBUSZ-nál azt tapasztalták, hogy az orosz–ukrán háború kitörését követően a sokk hatására egy-két hétig érezhető volt az érdeklődés csökkenése, ám mostanra ismét sok a foglalás, bátrabb az utazási kedv, alábbhagyott a koronavírussal szembeni félelem is. Termes Nóra elárulta,

már nem a járványhelyzetről, a napi fertőzöttek számáról érdeklődnek az ügyfelek, hanem a korlátozásokról, az oltás vagy a teszt szabályairól.

Hozzátette, a kereslet minden várakozásukat felülmúlta, mert nem számítottak arra, hogy elérhetik a 2019-es számokat, ám most már optimistán tekintenek a nyári szezonra. A szakember szerint tudatosabbak az ügyfelek, nem hagyják az utolsó pillanatra a foglalást: az idén az olasz Riviéra a sláger, de a görög szigeteket is sokan keresik, továbbá az elmúlt két év csendje után újra nagy az érdeklődés Spanyolország iránt. Termes Nóra közölte, már most, nagyon korán elkezdődött a jövő téli egzotikus utak foglalása.

A Kartago Toursnál azt írták, hatalmas az érdeklődés, ám nem biztos, hogy ennek az szja-visszatérítés, vagy csak az szja-visszatérítés az oka.

Közrejátszik ebben, hogy túl vagyunk két év bezártságon és talán a koronavíruson is, egyre jobban oldják a járványügyi korlátozásokat, Magyarországon például szinte mindent eltöröltek. Ilyenkor, a jó idő beköszöntével általában amúgy is egy élénkülés kezdődik, de az előfoglalási számaink is rendkívül jól alakultak

– szögezte le a cég, amely épp egy nagyobb reklámkampányt folytat Győrfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével, és reményei szerint ez szintén hatással van a forgalomnövekedésre. A Kartago Tours elsősorban charteres repülőutakkal foglalkozik, a legnépszerűbb úti célok Törökország, Egyiptom, Tunézia és Görögország.