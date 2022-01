Jelentős emelést hajtott végre kedden az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB), azonban míg korábban sokan félve várhatták a monetáris tanács üléseiről érkező híreket, addig most nyugodtabbak lehettek még a változó kamatozású hitelekkel rendelkezők is.

Januártól ugyanis életbe lépett a kamatstop, amelyet a kormány kifejezetten a hitellel rendelkező családok megsegítésére vezetett be. Ennek értelmében a tavaly október 27-i szinten fagyasztották be a kamatokat, így június végéig ezen a szinten kell továbbra is törleszteniük az adósoknak.

Fotó: Shutterstock

A most 50 bázisponttal, 2,9 százalékra növelt jegybanki alapkamat nem lesz hatással a forinthitelek törlesztőrészleteire.

Varga Mihály pénzügyminiszter már korábban elárulta, hogy ez az intézkedés nagyjából félmillió embert érint és 30 milliárd forint marad a családoknál a kamatstopnak köszönhetően.