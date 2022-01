A köznevelési és felsőoktatási ágazat számos terültén valósul meg digitalizáció

– mondta Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) megbízott elnöke egy konferencián. Ahogy a kormány is, az OH is az e-közigazgatást és a digitalizációt helyezi előtérbe. Egy uniós projekt keretében minden oktatással kapcsolatos elektronikus ügyintézés egy helyen, az ügyfélkapus szolgáltatások segítségével valósul meg, egyre több szolgáltatás már elérhető. Kiemelte:

az Európai Unió 1,2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából korszerű nyilvántartási és ügyintézései rendszert fejleszt az Oktatási Hivatal.

Az elektronikus szolgáltatások bővítésével csökken az adatszolgáltatásra, illetve az ügyintézésre, adminisztrációra fordított idő. A nyilvántartások összehangolása átláthatóbbá és könnyebben hozzáférhetővé teszi az elektronikusan tárolt oktatási jogviszony-, oklevél- és bizonyítványadatokat.

Jelentősen csökkenhet az ügyintézési idő

Az elektronikus űrlapkezelési szolgáltatások bővülésével a közneveléssel és felsőoktatással kapcsolatos ügyekben válhat egyszerűbbé, gyorsabbá az ügyintézés – hangzott el a konferencián. Példaként említették, kényelmesen, online igényelhető az egyéni tanulói munkarend, illetve jelenthető be, ha a gyermek külföldön teljesíti óvoda-vagy tankötelezettségét.

Online lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgára, valamit a hat és nyolc évfolyamos középiskolákba, a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők pedig az érettségire jelentkezhetnek elektronikusan. Az idei vizsgára a nyolcadikosok 20 százaléka jelentkezett online, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők 50 százaléka választotta az elektronikus jelentkezést.

A magyar állam ösztöndíjas képzésein tanuló, illetve végzett felsőoktatási hallgatók az ösztöndíjas kötelezettségükkel kapcsolatos ügyeiket is intézhetik elektronikusan.

Sokan az elektronikus ügyintézést preferálják

Az OH ügyfélbarát és szolgáltató hivatal, de a világ egy kicsit gyorsabban halad, mint ahogy a közigazgatás haladni tud – mondta Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese. Azt látják, hogy a diákok, a szüleik és a hallgatók is az elektronikus ügyintézést preferálják.

Fontos a bürokráciacsökkentés, mondta Miltényi Gábor, a projekt szakmai vezetője a konferencián. Kiemelte: a program 2020 őszén indult és 2022 szeptemberében zárul. A projekt segítségével többek között 25 százalékkal csökkenhet az ügyintézési idő.

Az elektronikusan kitöltött űrlapok ügyfélkapun keresztül benyújthatók. Így elkerülhetők a postai kézbesítésből adódó esetleges hibák, valamint a dokumentumokat nem kell kinyomtatni sem. Az ügyintézés állapotáról az ügyfelek visszajelzést is kapnak és folyamatosan nyomon is követhetik azt. Az oktatási adatokat transzparensen tartják majd nyilván. Többek között az érettségi, a sikeres nyelvvizsga vagy a diákigazolványok nyilvántartása is elérhető a felületen.

Példaként elhangzott, hogy a tan- és az óvodakötelezettség központi nyilvántartás keretében valósul meg, s bekerülnek azoknak a külföldi állampolgároknak a gyermekei is, akik Magyarországon élnek, és itt járatják óvodába vagy iskolába gyerekeiket

– mondta Szikora Ágnes, az OH főosztályvezetője.

Kiemelte: az egyéni munkarend kérelme, a magántanulói státusz engedélyezése, a korai iskolakezdés vagy a tankötelezettség halasztásának engedélyezése is a OH feladata lett. Példaként elmondta, a 2020-ban egy pilotprojekt keretében a halasztásos és korábbi iskolakezdéses ügyekben 16 ezer kérelem érkezett be a hivatalhoz, több mint 9 ezren ügyfélkapun nyújtották be a kérelmet, 7 ezren a postai utat választották. 2021-ben már 21 ezer kérelmet nyújtottak be, és azok kétharmada ügyfélkapun keresztül érkezett az OH-hoz, egyharmada pedig postai úton.