A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 64,8 volt. A korábbi decemberekkel összevetve az idei érték felülmúlja a hosszú távú decemberi átlagot (52,5), és az elmúlt három év átlagát (53,2) – közölte a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság.

A kimagasló decemberi érték több tényező összjátékaként alakult ki. Az ünnepek miatt december jellemzően kevesebb munkanapból áll, de ez a hatás idén limitált volt. Az eddig is dinamikusan bővülő rendelésállomány a korlátozások nélküli karácsonyi szezonnal összeérve további lendületet adott. Először fordul elő, hogy a decemberi nyers érték 50 pont fölött van (a decemberek nyers BMI átlaga 42,2 pont, az idei érték 51,8 pont), alapvetően az új rendelések mennyiségének köszönhetően – tették hozzá.

A felmérésben vizsgált részindexek nagyobb része növekedett novemberhez képest. A változások mértéke hét esetben érte el az 5 százalékpontot.

A termelési mennyiség indexe nőtt novemberi értékéhez képest, és 50,0 pont fölött maradva a termelt mennyiség növekedését jelzi tizedik alkalommal. 1995 óta egyszer sem volt magasabb az index értéke decemberben.

Az új rendelések indexe nőtt, és 50,0 pont fölött maradva jelzi, hogy az új rendelések állománya magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani értéknél 1995 óta nem mértünk magasabb decemberi értéket.

A decemberi szállítási átfutási idő hosszabb lett novemberhez képest, de az ütem nem változott. Az index értéke 2020-ban is szinte végig 50,0 pont alatt volt. Az eddigi decemberi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb.

A vásárolt készletek indexe egy havi szűkülés után nyolcadik alkalommal bővül, a novemberinél erősebb ütemben. Az idei indexérték a legnagyobb decemberi 1995 óta.

A foglalkoztatottsági index decemberben is növekedésre utal, harmadik alkalommal egy havi változatlanság után. Az index értéke nagyobb lett novemberhez képest, és átlag feletti értéknek tekinthető, valamint a nyolcadik legnagyobb decemberinek.

1995 óta nem mértek ilyen magas áremelkedést, mint most decemberben

A beszerzési mennyiség indexe nőtt novemberi értékéhez képest, és 50,0 pont fölött van kilencedik alkalommal két hónap szűkülés után. A bővülés üteme jelentősen erősödött. A mostani érték felülmúlja az elmúlt három év átlagát, és a legmagasabb decemberi adat.

A beszerzési árak esetében az index értéke magasabb lett, és 50,0 pont felett maradva további nagyon erős árnövekedést jelez válaszadóink szerint. Ezzel a beszerzési árak egy hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően tizenhetedik hónapja lesznek magasabbak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a legnagyobb decemberi.

A késztermékkészletek indexe decemberben magasabb lett az előző hónaphoz képest, és továbbra is bővülésre utal. A korábbi decemberi értékeket nézve az idei átlag felettinek tekinthető, és a második legmagasabb decemberi 1995 óta. 2017-ben kilenc bővülő hónapot mértünk, 2018-ban hatot, 2019-ben tizenegyet, 2020-ban pedig hatot.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt novemberhez képest, és 50,0 pont fölött maradt. A szezonális kiigazításnak köszönhetően az index egy hónapja jelezte az import mennyiségének csökkenését egy havi bővülést követően, ennek lett most vége nyolcadik hónapja. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében hasonló folyamatról beszélhetünk. Az index értéke ez esetben is nőtt az előző hónaphoz képest, és 50,0 pont fölött maradva jelzi az export mennyiségének bővülését tizedik hónapja. Az elmúlt év hét alkalommal is csökkenést hozott.

Ebben a hónapban edzett acél, kacsamell, pulykamell, pulykanyak és sárgaréz kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt acélból, alapanyagokból, alátétből, alumíniumból, címkéből, csavarból, dobozból, elektronikából, elektrotechnikai dolgokból, fali lámpából, fémből, gumiáruból, kartonból, kábelből, kijelzőkből, kötőelemekből, lemezből, lineártechnikából, malátából, műanyaggranulátumból, nyersanyagokból, öntvényből, papírból, papíralapanyagból, rézből, sörös dobozból, speciális elektronikai eszközökből és vasból. Jelentősebb árcsökkenésről acél esetében számoltak be a válaszadók.