Visszatértek a vásárlók a hagyományos boltokba, hiszen nagyot esett a webáruházak növekedésének tempója is, konkrétan 45 százalékról 17 százalékra csökkent, miközben a növekedés értéke is jelentősen mérséklődött, nagyjából a harmadára – jelezte a KSH statisztikái alapján a blokkk.com. Elemzésük szerint ugyanakkor visszaerősödött a decemberi web a kudarcos Black Friday sorozattal megtűzdelt novemberrel szemben. Az internetes vásárlás részesedése a boltos piacon 11 százalék, ez sem pattant fel. Korábban nagyobbat tolt a boltos világon a web – írja a szakportál.

Decemberben, a karácsonyi ajándékvásárlások időszakában visszafordult a kocka, a Black Friday sorozattal megtűzdelt november és az ünnepi decemberi hónap között.

Az elmúlt esztendőkben a november lepipálta a decembert, 2021-ben viszont – ha csak hajszálnyira is –, de beelőzött az év utolsó hónapja, amikor 4 százalékkal növekedett a webáruházak piaca.

Előtte novemberben 1 százalékkal mind mennyiségben, mind volumenben az előző év azonos hónapjaihoz képest. Ez azonban elég sovány ütem a korábbiakhoz képest, amikor legalább negyedével, de például 2020-ban másfélszeresére ugrott a webpiac ezekben a hónapokban. És 2021-ben is nehezítette a vásárlók és a boltosok dolgát a járvány – jegyzi meg a blokkk.com

Fotó: Kallus György/VG

Persze bármely boltos örvendezne egy webes tempónak, de hát mind az ütemet, mind a piacnagyságot nézve 2021-ben soványabbak lettek a webáruházak. És a statisztika is tud érdekes mutatókat fabrikálni, hiszen a 2021-es piacbővülés pontosan akkora, mint a 2019-es.

A tempó is visszafogottabb a korábbiaknál, nem is kicsit. 2022-ben azért továbbra is kétszámjegyű lesz a növekedés, kedvező esetben ötödével is ugorhat az internetes piac.

De itt is van alkatrész-, termékhiány, szállítási nehézség, vagy éppen munkaerőhiány. A pénzünk nagyját a hagyományos boltban költjük, és a részarány, a piaci súly gyarapodása ebben a viszonylatban is gyengült. Ráadásul az üzemanyagokat nem is vettük számba, hiszen a weben nem árusítható, csak a különféle élelmiszereket, napi cikkeket, iparcikk féleségeket – írták.