Az új Közlekedési Múzeum Budapesten, Kőbányán épülhet meg – erről döntött a kormány. A tervezési szerződést a múzeum 2020-ban kötötte meg és a tervek most kapták meg az építési engedélyeket.

Fotó: Közlekedési Múzeum/Diller Scofidio + Renfro

Most jön a tervezés következő, utolsó fázisa: a kiviteli tervek készítése, amely nélkül egy ilyen ipari műemlék helyreállítása nem adható vállalkozásba, hisz minden egyes részletnek jelentősége van abban, milyen lesz a végeredmény

– mondta Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum főigazgatója.

Hozzátette: ez a munka 2023 elejéig tart, ezt követően írható ki a tender az új Közlekedési Múzeum építési munkálataira - bontási és kármentesítési munkák persze már ezt megelőzően megkezdődhetnek a területen.

A beruházás a következő elemeket tartalmazza:

Folytatódik az ország egyik legjelentősebb ipari örökségi területének rehabilitációja, az egykori Északi Járműjavító Opera Eiffel Műhelyházaként működő csarnoka után a Dízelcsarnok méltó megújítása.

A Dízelcsarnokban jön létre az új Közlekedési Múzeum legnagyobb egybefüggő kiállítótere, ahol 120 egyedi vasúti, tömegközlekedési, közúti jármű és több ezer más műtárgy kap majd méltó otthont.

A helyszín egy részén kapott helyet időszaki kiállításunk tavaly nyáron, így a látogatóink már érzékelhették a terület hatalmas méreteit és páratlan atmoszféráját – ezt a kiállítást még idén nyáron is tervezzük újranyitni.

Az új Közlekedési Múzeumban a korábbinál kétszer nagyobb állandó kiállítás fog létrejönni, melynek kurátori, gyűjteményfejlesztési és restaurálási munkái szintén folyamatosan zajlanak.

A Dízelcsarnok egy, a látványterveken is látható kortárs, üveghomlokzatú épületrésszel bővül, amelyben a kiállítótér fog folytatódni és ahol a Múzeum bejárata lesz a Kőbányai út–Könyves Kálmán körút csomópont (1-es és 28-as villamos, 9-es busz megállója), illetve az újonnan létesítendő Közlekedési Múzeum vasútállomás felől.

Fotó: Közlekedési Múzeum/Diller Scofidio + Renfro

A Kőbányai útra néző műemléki védettségű fejépület és a teljes tégla homlokzat is megújul: itt kapnak helyet többek között a múzeum nemzetközi szinten is jelentős archívumi, könyvtári gyűjteményei és kutatási egységei, valamint a múzeum történetében először a kifejezetten műszaki-közlekedési eszközökre specializált korszerű restaurátorműhelyek is.

Az új Közlekedési Múzeumot a nemzetközi tervpályázat győzteseként a New York-i székhelyű Diller Scofidio + Renfro építésziroda, és magyar partnere, a Noll Tamás Ybl-díjas építész által vezetett M-Teampannon építésziroda tervezi, számos magyar mérnök-, építész- és tájépítész-irodát bevonva.

A tervezést teljes egészében központi költségvetésből finanszírozzák, a beruházás felügyeletét a Közlekedési Múzeum végzi az Óbuda mérnökiroda közreműködésével.

Húsz hónap közös munka áll a Közlekedési Múzeum csapata és a Diller Scofidio + Renfro építésziroda és magyar partnerei mögött, egy máig álló volt vasúti csarnok megmentése és a mai szabványoknak, energetikai, akadálymentességi és műszaki előírásoknak megfelelő átépítése jóval bonyolultabb és komplexebb feladat, mint nulláról egy korszerű új épület megtervezése, ráadásul a múzeum műtárgyainak mérete és tömege miatt a kiállítás tervezésének javát is el kellett végeznünk az épület terveinek elkészítéséhez – írták.

A projektnek köszönhetően egy elhagyott ipari terület kap új funkciót, új vasútállomás épül a múzeum mögött és minőségi zöldfelületek jönnek létre, ami egész Kőbánya és Józsefváros fejlődését megindíthatja. A cél egy nemzetközi viszonylatban is izgalmas és értékes, egyben a hazai közönség számára népszerű, színvonalas, családbarát kulturális negyed kialakítása.