Beesett a lakásépítések száma, az elemzők szerint az Otthon Start hitel ebben is fordulatot hozhat

Az első fél évben az átadott lakások száma elmaradt az egy évvel korábbitól, az engedélyezetteké viszont jóval több volt. Összesen 5129 új lakás épült, 15 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 830 volt, 43 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki gyorsjelentéséből. Az adatban még nem érzékelhetők az Otthon Start Program hatásai.

Az Otthon Start Program hatásai már a második féléves adatban is megjelenhetnek / Fotó: Kallus György

A lakásépítések alakulását a gazdasági helyzet, a jövedelmi viszonyok befolyásolják, azonban a kedvező és kedvezőtlen folyamatok is csak jelentős késleltetéssel jelennek meg a területen, mivel a lakások felépítése a tervezéstől kezdődően hosszabb időtávot vesz igénybe – emelte ki kommentárjában Molnár Dániel, a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Hozzátette, hogy a lakásépítések számának csökkenése is ebből kifolyólag

az elmúlt évek gazdasági folyamatainak eredményeként alakult ki,

az inflációs sokk és a magas kamatkörnyezet óvatosságra intette a lakásépítést tervezőket.

Molnár szerint azonban a kiadott építési engedélyek alapján már éles fordulat látható, de idő kell ahhoz, hogy ez az emelkedés az átadott lakások számában is lecsapódjon. A kormányzati intézkedések közül a Lakhatási Tőkeprogram hatása az építési engedélyekben már részben megjelenhetett, az első átadásokra, a projektek jellege miatt, csak a jövő évben kerülhet sor.

„A többi bejelentett intézkedés ugyanakkor közvetlenül a keresleti oldalt élénkíti. Habár a CSOK vagy az Otthon Start Program kedvezményes hitele is felhasználható új lakás építésére, az igénybe vevők döntő része inkább használt lakás megvásárlására fordíthatja. A kereslet élénkülése ugyanakkor a fejlesztőket is arra ösztönözheti, hogy bővítsék a kínálatot, a lehető leggyorsabban elkészüljenek az új lakások” – emelte ki a vezető elemző.

Az Otthon Start hitel az építőiparnak is lendületet adhat

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint érdemes megnézni az új lakások területi eloszlását. A lakosság továbbra is keresi a jobban prosperáló régiókat, így mindössze két olyan terület volt, ahol tudott növekedni az első fél évben az új lakások száma: Pest megyében 1,0, a Nyugat-Dunántúlon 5,7 százalékkal. A közgazdász úgy véli, hogy ha a fővárosban van megfizethető kínálat, akkor ennek lesz kereslete is, hiszen ez a gazdasági és kulturális lehetőségek miatt vonzó helyszín. A fővárosi lakhatási helyzet javulása kiemelkedő fontosságú lenne, így lényeges, hogy ezekből az engedélyekből ténylegesen lakás is legyen.