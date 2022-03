Az MI Koalíció és az 5G Koalíció után immár Blockchain Koalíció is működik Magyarországon, jelentette be kedden délelőtt a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont kezdeményezésére alakult meg a szervezet. Alapító tagjai szerint Magyarország nemzetközileg is értékelhető pozíciót szerezhet a technológia alkalmazásában, ezt a koalíció a kutatás-fejlesztés és a szolgáltatásfejlesztés területén nyújtott támogatással igyekszik elősegíteni.

Előtérbe kerülnek az innovatív technológiák

A Blockchain Koalíció alapítói felismerték, hogy a blockchain technológia elért fejlettségi és elfogadottsági szintje alapján erős tényezővé vált a nemzetközi versenyben, alkalmazása stratégiai cél lehet a világ vezető gazdaságai számára. Jelentőségét részben az a sajátossága adja, hogy határokon átnyúló, autonóm rendszereket alapozhat meg, működtetése ezért szuverenitási, szabályozási és kockázati szempontokat is felvet.

Az alapítók között megtalálhatók a közszféra szereplői, a felsőoktatás és a tudományos szféra intézményei, szakmai szervezetek és vállalkozások is. Az alakuló ülésen az elnöki feladatok ellátásával Vágujhelyi Ferencet, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökét bízták meg. Az elnökség tagjai Balogh Bálint, a Magyar Nemzeti Bank fenntartható pénzügyekért és felügyeleti koordinációért felelős igazgatója, Erényi István, az ITM szakpolitikai tanácsadója, Fischer Bálint, a Dorsum Zrt. innovációs igazgatója, Kalocsai Kornél, a Blockchain Magyarország Egyesület elnöke, Dr. Karlócai Balázs az Idomsoft Zrt. vezérigazgatója, Pataricza András a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára és Suppan Márton, a Peak Financial Services vezérigazgatója.

Forrás: Blockchain Koalíció

Cél a vállalatok versenyképességének növelése

A kormány kiemelt figyelmet fordít minden innovatív technológiára, amely tovább élénkítheti, gyorsíthatja Magyarország digitális fejlődését – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A Blockchain Koalíció alapvető célja, hogy közreműködjön a hazai gazdasági hasznosítás lehetőségeinek kijelölésében, a megfelelő jogszabályi keretrendszer kidolgozásában. A tudás és bevált gyakorlatok megosztásával támogatja a blockchainalapú innovációkra nyitott hazai vállalkozásokat, ipari szereplőket abban, hogy nemzetgazdasági szinten mérhető versenyképesség-növekedést érjenek el. A nemzetközi kapcsolatok kiépítésében sokat segíthet, hogy Magyarország már 2019-ben csatlakozott az Európai Blockchain Partnerséghez. A gyors, biztonságos és automatizálható technológia sokféle hasznosításhoz biztosíthat ideális táptalajt például a mesterséges intelligencia és más adatintenzív ágazatok terén is.