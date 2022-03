Zöldövezetbe menekülnek a lakásvásárlók háborús helyzetben

Az aranyban és az ingatlanban bíznak leginkább a magyarok, most egyre több az impulzusvásárlás, a kereslet nem csökkent, sőt, a szakértők további áremelkedésre számítanak a lakáspiacon. A budapesti agglomeráció, a kistelepülések, a kertes házak és a telkek népszerűsége tovább nőtt. Mindenki gőzerővel keresi a pénzének a legjobb helyet, miközben azok is az ingatlanok felé fordultak most, akik diverzifikálni akarják nagyobb portfóliójukat. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa a közeljövőben áremelkedésre számít, arra egyáltalán nem, hogy a piac lendülete megtörik.

51 perce | Szerző: VG

Három hete tört ki a szomszédunkban a háború Oroszország és Ukrajna között, ami sem drasztikus visszaesést, sem kiugróan nagy keresletnövekedést nem eredményezett a magyar ingatlanpiacon. Mint arról a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa, Gadanecz Zoltán közleményében tájékoztatott, az egyedüli új tendencia az utóbbi hetekben az, hogy egyesek a háború miatt lépnek vissza hirtelen az adásvételtől, míg mások pont a pánik miatt ugranak bele. Fotó: Nagy Nórbert / Fejér Megyei Hírlap „Jelentős most az impulzusvásárlás. Rövid megtorpanás volt, az emberek egy kicsit elgondolkoztak, ahogy az sokkoló hírek esetén lenni szokott. De ez már csak pár napig tartott, régen azért hetekig állt minden. Annyit ijesztgetik mostanában az embereket, hogy már hozzászoktak a katasztrófákhoz. A háborút közvetlenül nem érzi a bőrén a magyar lakosság, és végül mindig eljutnak arra a következtetésre az emberek, hogy érdemes ingatlanba fektetni” – magyarázta. Most mindenki gőzerővel keresi a helyét a pénzének. Bankba nem akarják tenni, mert a valuta esetében ott az árfolyamkockázat. Marad tehát az arany és az ingatlan, mint jó befektetés. Megállapítható, hogy azok is az ingatlanvásárlás felé fordultak most, akik diverzifikálni akarják nagyobb portfóliójukat. Aligha jelennek meg tömegesen az ukránok az ingatlanpiacon Régóta tendencia a drágulás, és most sem valószínű, hogy megtörik majd a lendület, a közeljövőben is áremelkedésre számít a szakértő. „Sokan riogatnak azzal, hogy baj lesz, földbe fog állni a hitelezés, de még ha ez meg is történne, legfeljebb egy-két hónapig tartana a lassulás. Magyarországon sok az erős, stabil hátterű bank, amelyek Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt jelen vannak, a háborús helyzet sem tudja megbillenteni őket” – mutatott rá, hozzátéve, a hitelkamat most oda lesz fölemelve, ahol tíz éve volt. Arra a kérdésre, létezik-e olyan forgatókönyv, amelyben mégis zuhanni kezdenének az ingatlanárak, úgy felelt: legfeljebb akkor lenne áresés, ha nagyon durván csökkenne a lakosság Magyarországon. Mivel ez nem fenyeget, azt jósolja, a következő fél évben nem is lesz ilyen. A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint tovább tart az agglomeráció felértékelődése, de azon kívül is nagyon keresettek a kistelepülések. „A háború azokat a tendenciákat erősítette meg, amiket két éve a koronavírus-járvány elindított. Ezúttal az a megfontolás áll mögötte, hogy ha ide is begyűrűzne a háború, egy önálló ház kisebb eséllyel szenved kárt, mint egy nagy társasház. Érdekesség, hogy a telkek is egyre keresettebbek, ezek szintén befektetési célú vásárlások, a vevők úgy spekulálnak, hogy ebben a legrosszabb forgatókönyv esetén sem tud számottevő kár keletkezni” – magyarázta. Előfordulhat egy-két olyan eset, hogy ukránok jelennek meg az ingatlanpiacon vásárlóként, de a szakértő sokkal valószínűbbnek tartja, hogy akik ezt megengedhetik maguknak, tovább mennek Nyugat felé, amit biztonságosabbnak gondolnak. Többségük pedig inkább hazatérne, ezért nem is rendezkednek be tartós maradásra.

