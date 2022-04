Világszerte könnyítheti meg a nők életét két magyar hölgy kitartó munkájának eredménye. Megalkották ugyanis azt a femtech piacon egyedülálló ruhadarabot, amely a fájdalomcsillapító és görcsoldó tabletták helyett beépített hőszabályozással és mikrorezgésekkel enyhíti a menstruációs gyötrelmeket. Az ARTEMIS nevet viselő body megálmodói, egyben a terméket gyártó és forgalmazó Alpha Femtech alapítói, Kormos Anna Zsófia és Pelczer Dóra a témában keletkezett elhivatottságuk és személyes indíttatásuk okán tavaly előtt kezdték meg a termékfejlesztést, ami épp most ér célba. Hamarosan crowdfunding kapmány is kezdetét veszi, de a koncepcióban az MFB csoporthoz tartozó Hiventures kockázatitőke-befektető már meglátta a lehetőséget és 65 millió forintot invesztált az Alpha Femtechbe. Az ötletről, a megvalósításról és a jövőbeli tervekről a body alkotói meséltek a VG-nek.

A fizikai fájdalom enyhítésén túl az is fontos része a koncepciónak, hogy feloldja a menstruációt körbelengő általános negatív megítélést és a jövőben csatornát nyithasson a tapasztalatok megosztására

– emelték ki az alapítók. Hisz, a menstruáció még mindig tabu témának számít, annak ellenére is, hogy az utóbbi években társadalmunk nyitottabbá vált a női gondok kommunikációjában. Ennek fontosságát az erős menstruációs fájdalommal jelentkező, egyes esetekben súlyos szövődményekkel járó krónikus nőgyógyászati betegség, az endometriózis gyakorisága is alátámasztja. Csak hazánkban 180 ezer 15 és 39 év közötti nőt érint ez a probléma a Meddőségi és Endometriózis Intézet adatai alapján.

Kormos Anna Zsófia és Pelczer Dóra Fotó: Marc Berga Mullol

Az ARTEMIS-hez hasonlóan gyógyszermentes fájdalomcsillapítást alkalmaznak a femtech piac vibrációs tappancsokkal működő, Livia és Ovira által forgalmazott eszközei is, ám ezek különálló, nem ruhadarabban elhelyezett termékek. Azonban az

ARTEMIS body a ruhába épített rezgések mellett hőfejlesztéssel és digitális termékrésszel kiegészítve nyújt intergrált megoldást a nők számára. Emiatt egyedülállónak számít a piacon.

A kötőde, a hardver- és szoftverfejlesztés, az alapanyag kísérletek, a csomagolás, a tervezés, és számos más költség keletkezett már a body kialakítása során, melynek fedezésére a Hiventures 65 millió forintja szolgált. Ugyanakkor, immár utolsó fázisához ért a 2020 márciusától kezdődő termékfejlesztés, hisz hamarosan minden összetevője megérkezik a prototípusnak – mesélik az alkotók. Terveik szerint nagy megmérettetéssel léphetnek ki a piacra; nyáron veszi kezdetét a crowdfunding kampány.

A nők nem szeretnék azonnal gyógyszerrel elnyomni menstruációs fájdalmaikat. Ehelyett inkább a pihenést választják, ha van rá lehetőségük

– mutatott rá a Frontira stratégiai tanácsadócég Alpha Femtechkel közösen megvalósított wearable techre, vagyis hordható elektronikai ruhakoncepciókra fókuszáló kutatása, melynek eredménye nagy hatással volt az Artemis body alapkoncepciójára. A termék ötletét tehát a fájdalmak enyhítésének alternatív megoldásai, valamint a ruhák technológiai lehetőségei indították útjára, amely egy amerikai konferencián validálódott Zsófia előadását követően, ahol a Startup Campus érdeklődését felkeltve kezdték el komolyan fontolóra venni a body létrehozását – emlékezett vissza Dóra.

A Hiventures első befektetését pedig az üzleti modell és a koncepció pitchelését követően kapták meg, amit később követett a második körös tőkebefektetés. A termékfejlesztés során többek között orvosi tanácsadókkal, illetve hardver- és szoftverfejlesztőkkel is beszéltek az Artemis megálmodói, hogy átlássák a projekt kivitelezhetőségét. Kutatás is segítette a body tökéletes anyagösszetételének meghatározását, ami a felhasználók igényeit felmérve azt az eredményt hozta, hogy

a hőháztartást segítő, jól tartó, a testet lefogó, kényelmes anyag létrehozására van igény a nők részéről. Így esett a választás a lyocell, a gyapjú és speciális elasztánok keverékére.

A kötött struktúrába került két, klinikailag igazolt technológia; a fűtőpanelek és a fájdalomcsökkentő mikrorezgéseket kibocsátó felület. A ruhához tartozik egy tisztítás és töltés esetén lekapcsolható kommunikációs eszköz, amelynek üzemideje egy napra elegendő fájdalomcsökkentést tesz lehetővé, valamint egy mobiltelefonos applikáció is, amellyel teljes mértékben személyre szabható a fájdalomcsökkentés mértéke és módja.

A sok vizuális elemmel kommunikáló angol nyelvű alkalmazás, amely az App Storeból és a Play Storeból is letölthető lesz,

a női egészséggel kapcsolatos edukációs tartalmakhoz is elérést biztosít majd, illetve közösséget is épít, de arról is fog szólni a használónak, ha érdemes lenne nőgyógyászhoz fordulnia a túl erős vagy túl gyakori használatot érzékelve. Utóbbi funkció objektívebb működéséhez az alkalmazás gyűjti a felhasználói adatokat, amit transzparensen fordítanak majd a termékfejlesztésre – emelte ki Dóra.

Az ARTEMIS ruhát a crowdfunding kampány keretében lehet majd előrendelni – tájékoztatott Dóra és Zsófia, akik a jövőben a változatos termékskála és kollaborációk mellett egyéb szolgáltatásokat is terveznek a szoftverhez, de elképzeléseik közt szerepel az is, hogy a női egészségügyet szem előtt tartó disztribúciós partnerekkel is értékesítenek majd, de a body a termék honlapján is elérhető lesz.