A KSH legfrissebb, keresetekről szóló gyorstájékoztatója szerint 2022 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete meghaladta a félmillió forintot. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 340 100, a kedvezményeket is figyelembe véve 352 200 forintot ért el, eszerint a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 17,5 százalékkal emelkedett az előző azonos időszakához viszonyítva. Hogy mit is jelentenek ezek a számok, ha ingatlanvásárlás előtt állunk?

A Duna House Pénzügyek szakértői szerint 20 év futamidővel, 10 évig fix kamatozással és egy átlagos, 6,5 százalékos piaci kamattal kalkulálva, ha a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkeresetet vesszük alapul, egy kereső esetén, közel 6 millió forintos önerővel és a maximálisan felvehető hitelösszeg segítségével már

egy megközelítőleg 30 millió forintot érő ingatlant kaphatunk.

Amennyiben két kereső tudja igazolni a hitelező bank felé a fejenként 352 200 forintos nettó jövedelmét, akkor a maximális terhelhetőséggel és a felvehető legmagasabb hitelösszeggel számolva, 14 millió forintos önerővel akár egy 70,625 millió forint értékű ingatlanra is elegendő az átlagbér.

Az átlagkereset a legjobban és a legrosszabbul fizetett ágazatok jövedelmének figyelembevételével magasabb értéket mutathat, mint ahogy azt a közvetlen környezetünkben tapasztalhatjuk, így érdemes megvizsgálni a fentieket a 2022. márciusi keresetek mediánértékének felhasználásával. A bruttó kereset mediánértéke 394 500 forintot ért el, amely 15,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset mediánértéke 273 700 forint volt, 16,5 százalékkal felülmúlta az előző év márciusit – áll a KSH tájékoztatójában.

A fenti példákkal megegyező feltételekkel készített hitelkalkuláció szerint egy egykeresős háztartásban, 273 700 forintos nettó munkabér mellett 4,5 millió forintot meghaladó megtakarítással kell rendelkezni ahhoz, hogy egy 23 millió forintos otthont vásároljunk. A folyamatosan dráguló ingatlanárak mellett a Duna House adatai alapján ez az összeg a főváros belvárosi részein, 864 ezer forintos, átlagos négyzetméterárral számolva egy 30 m2 alatti, téglaépítésű garzonra elegendő. Panellakást a pesti oldalon 642 ezer forintos négyzetméteráron kaphatunk a Duna House idei, első negyedéves adatai alapján, tehát 35 négyzetméteres otthonra elegendő ez a kereset.

Két keresővel már jobb a helyzet, 547 400 forintos nettó összkeresettel

– feltételezve, hogy a pár nem rendelkezik sem áruhitellel, sem hitelkártyával vagy egyéb törleszteni valóval – maximum 328 440 forintot vállalhatnak be hitelfizetésre havonta. Így 44 milliós felvett hitelösszeggel, valamint 11 milliós önerővel akár egy 55 milliós ingatlantranzakcióba is belevághatnak. Ha egyáltalán nem áll rendelkezésre megtakarítás, de a pár házas és gyermeket tervez, akkor érdemes felvenniük az év végéig még megigényelhető, 10 millió forintos, kamatmentes Babaváró támogatást, így lényegében önerő nélkül is lehetséges a lakásvásárlás.

A maximálisan felvehető hitelösszeg a Babaváró majdani törlesztőrészletei miatt ugyan 38 millió forintra csökken, de a szükséges önerő mértéke így mindössze 9,5 millió forint, tehát fél millió megmarad a támogatás összegéből, amelyet akár a közjegyzői díjra, akár új bútorokra is költhetünk. CSOK-kal kiegészítve, egy meglévő vagy vállalt gyermek esetén 600 ezer forinttal nő az összeg, amelyet az ingatlanvásárlásra fordíthatunk, így 48,1 milliós tervezett vételárral kezdhetjük mustrálni a kínálatot.

A vidéken letelepedők szerencsésebb helyzetben vannak,

Kelet- és Nyugat-Magyarországon egyaránt egy tágas (140-180 m2) téglaépítésű családiházban tervezhetik a jövőjüket a fiatalok ezért az összegért. Míg a fővárosban, a budai oldalon már csak egy 53 négyzetméteres téglaotthonra vagy egy 2 négyzetméterrel nagyobb panelre futja a fenti keretből. A pesti oldalon, a belvárostól kívül eső területen egy 62 négyzetméteres téglalakást vagy egy 74 négyzetméteres panelt kaphatunk a pénzünkért.