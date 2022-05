A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Magyarország eddig vírusmentes területén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátorban azonosította a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett, több mint 93 ezer darabos pecsenyekacsa-állományban a kór H5N1 altípusa ütötte fel a fejét, emiatt a telep felszámolása folyamatban van. Eközben hazánk régebb óta fertőzött területein is újabb kitörések indokolták a korlátozás alatt álló területek bővítését – közölte csütörtöki közleményében a Nébih.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátor településen található, mintegy 93.800 darab pecsenyekacsát számláló gazdaságban az állatok megemelkedett elhullása és az idegrendszeri tünetek hívták fel az állattartó figyelmét a madárinfluenza lehetséges megjelenésére. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusának jelenlétét igazolta az állományban, emiatt annak felszámolása folyamatban van.

Az állategészségügyi szakemberek a fertőzött gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzetet, valamint meghatározták a 10 km sugarú megfigyelési körzetet. Ezeken a területeken további vizsgálatok indultak, valamint életbe léptek a járványvédelmi és állatmozgatási korlátozások. Eközben Bács-Kiskun megyében és Csongrád-Csanád megyében – újabb kitörések következtében – tovább bővültek a korábban kijelölt, korlátozás alatt álló területek is.

Fotó: Sputnik via AFP

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei új eset is jelzi, hogy a madárinfluenza az ország bármely részén megjelenhet. Ismételten felhívjuk az állattartók figyelmét, hogy csakis az előírások szigorú betartásával csökkenthető annak az esélye, hogy baromfiállományuk vadmadarakkal érintkezzen és a vírussal megfertőződjön. Kiemelten fontos, hogy az állatokat zártan etessék és itassák, valamint a takarmányt és az almot lefedve tárolják. Az ország magaskockázatú területein továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása. A kötelezően előírt szállítás előtti tamponvizsgálatok továbbra is érvényben maradnak.