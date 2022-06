A magas inflációnál egy rosszabb dolog van az elhúzódóan magas infláció. Ennek megfelelően a döntéseinket az infláció elleni harcra összpontosítjuk. Nincs könnyű győzelem, de bizonyosak vagyunk abban, hogy ezt meg fogjuk nyerni – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, miután a Monetáris Tanács váratlanul hatalmas, 185 bázispontos kamatemelést hajtott végre, 7,75 százalékra emelve az alapkamat mértékét.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A másodkörös hatások elkerülése a kulcs, ezért kitartó, határozott monetáris ciklusra van szükség. Az MNB elsők között ismerte fel a veszélyt, eddig Európában a legnagyobb kamat emeléseket hajtott végre. A másik fontos tényező az infláció tetőzése, amíg az infláció emelkedik, addig az inflációs várakozások is emelkednek.

A Monetáris Tanács az alapkamat és az egyhetes betéti kamat összezárását tartja szükségesnek.

-hangsúlyozta az MNB alelnöke. Az összezárás második lépcsőfoka csütörtökön következik, amikor az egy hetes betéti kamat is emelkedni fog. Hangsúlyozza, hogy az összezárás tartós eleme a jegybanki intézkedéseknek.

Virág Barnabás a jegybank jelentéséről is beszélt. A magyar gazdaság növekedési dinamikája lassul. Idén 5 százalék körüli növekedésre számít,

ezt 2023-ban 2-3 százalékos ütem követheti, majd 2024-ben pedig 3-4 százalék.

Az infláció a jelenlegi várakozásaik szerint ősszel tetőzhet. A jövőben is magasabb inflációval számolnak, 6,8 százalékos lehet jövőre is a fogyasztói árak növekedésének üteme. Májusban is magasak voltak az átárazások. Júniusban 11 százalékot átlépheti az inflációs ütem. Szerinte kulcskérdés, hogy az átárazás hogyan folytatódnak a nyáron, általában ebben az időszakban alacsony átárazások jellemzőek, kérdés, hogy ez idén miképp alakul.

Folytatódó, határozott monetáris szigorításra van szükség

- hangsúlyozta az MNB alelnöke, hozzátéve, hogy addig kell tartania, amíg a tetőpontja nem látszik.

Általában feljebb tolódott az inflációs pálya Virág Barnabás szerint, a kockázatok erősödtek, mind a belső, mind a külső tényezők szerepet játszanak ebben.