Folytatja a monetáris szigorítást a Magyar Nemzeti Bank, ahogy várni lehetett, ismét emelt az alapkamaton a június eleji 50 bázispont után.

Ezúttal 185 bázisponttal, amivel 7,75 százalékra nőtt a jegybanki alapkamat mértéke a Monetáris Tanács mai döntése értelmében. Ez mindenképpen meglepetés, a VG-nek nyilatkozó elemzők előzetesen 50 bázispontos emelést vártak.

Érthető az agresszívebb lépés, miután az elmúlt napokban egymás után döntötte a negatív rekordokat a forint árfolyama, hétfőn egy euróért 404 forintot is elkértek a bankközi devizapiacon. Szintén a határozott választ indokolta, hogy az elmúlt hetekben a cseh és a lengyel jegybank is gyorsított a tempón, a mostani döntés az is jelenti, hogy a régió jegybankjai közül az MNB hajtotta végre eddig a legnagyobb kamatszigorítást.

A kamatemelési ciklus közel két éve tart, 2020 júliusa óta változó intenzitással, csak az idei év elején kapcsolt nagyobb fokozatba az infláció gyorsulásával párhuzamosan. Májusban úgy tűnt, hogy lassít a tempón a jegybank, ám a legfrissebb inflációs adatok és a nemzetközi fejlemények fényében utólag elhamarkodottnak bizonyult ez a lépés.

Azóta Virág Barnabás alelnök jelezte, hogy őszig biztosan kitart az alapkamat emelése, addig folytatják a szigorítást, amíg nem látszik az infláció tetőzése. Az is kiderült, hogy az egyhetes betéti kamatokra nagyobb hangsúlyt fektetne a jegybank, a swap piaci hozamok leszorítása érdekében. Ezért is mondta előzetesen Virovácz Péter, az ING Bank elemzője a VG-nek, hogy kamatdöntő ülésnek nagyon kis jelentősége lesz, sokkal fontosabb, hogy mi történik csütörtökön az egyhetes betéti kamattal.

Virág Barnabás délután 15 órától tart sajtótájékoztatót a döntés hátteréről, az eseményt élőben közvetítjük!

Jönnek az elemzői reakciók

Minden várakozást felülmúlt a Monetáris Tanács döntése - értékelte a kamatemelést Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője. A szakember szerint ezzel az egyhetes effektív betéti kamat várhatóan 50 bázisponttal 7,75 százalékra emelkedhet csütörtökön, így újra összezárulhat az olló az irányadó ráta és az alapkamat között.

Jelezte, hogy az elmúlt időszakban forint a fundamentumoktól függetlenül bármilyen hírre képes gyengülni, annak ellenére is, hogy bár a hazai reálkamatszint továbbra is negatív, de régiós és nemzetközi összehasonlításban ennek mértéke kifejezetten visszafogott szintet mutat. Ezen felül a forint árfolyamán alapvetően nem a kamatszint mozgatja jelenleg, jóval jelentősebb szerepe van a szomszédban zajló háborúnak, a kockázatkerülésnek és az EU-s embargós illetve forráskifizetési viták kimenetelének.

A határidős kamatlábak az egy hónappal korábbi szinthez képest jelenleg magasabb szintet árazva egy hónap múlva 8,74 százalék, három hónap múlva 9,73 százalék, hat hónap múlva 10,21 százalék, kilenc hónap múlva 10,22 százalék, egy év múlva 10,03 százalék körüli kamatszintet jeleznek előre, majd ezt követően csökkenésnek indulhat a hazai kamatszint.

Suppan Gergely jelezte, hogy erős inflációs kockázatok miatt 8,50 százalékos csúcsig emelkedhet idén az alapkamat. Az év utolsó hónapjaiban ismét szimmetrikus lehet a kamatfolyosó.

Az egyhetes betéti kamat, valamint az alapkamat mérséklésére legkorábban 2023 második félévétől számítunk, amennyiben az inflációs folyamatok arra utalnak, hogy az infláció 2023 után visszatérhet a 2-4 százalékos toleranciasávba

- emelte ki az elemző, hozzátéve, így a várakozásaik szerint csak a jövő év végére csökkenhet 7,00 százalékra az egyhetes betéti kamat, valamint az alapkamat.