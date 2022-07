Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak, és energiaválság alakult ki – írta a rezsirendeletet követő közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ, emlékeztetve, hogy egy év alatt az áram ára több mint ötszörösére, a gázé pedig több mint hatszorosára nőtt, és az áremelkedés tovább folytatódik.



Azt is felidézték, hogy a magyar lakosság és gazdaság energiaellátásának védelmére – több más országhoz hasonlóan – a magyar kormány is energia-veszélyhelyzetet és hét pontból álló intézkedési tervet hirdetett ki, amely augusztusban lép életbe. A várhatóan tovább emelkedő energiaárak mellett is megvédjük a lakossági rezsicsökkentést. Európában ez egy egyedülálló segítség, sehol máshol nincs olyan intézkedés, amely a családokat védené az elszabaduló energiaáraktól – írták.

A tájékoztatási központ egy táblázatot is mellékelt a közleményéhez arról, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően mennyit spórolnak a magyar családok a jelenleg ismert piaci árak mellett. E szerint az adatsor szerint havi szinten az átlagfogyasztásig – a lakossági rezsicsökkentett áron – az áramért 7560 forint fizetendő, a gázért 14 688. A valós piaci tarifával számolva ez 56 469, illetve 146 880 forint lenne. A havi megtakarítás átlagfogyasztásig 48 909 (áram), illetve 132 192 forint (gáz), összesen tehát 181 101. Tizenkét hónapra kivetítve ez 2 174 829 forint – írták.