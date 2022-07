Hogyan spóroljunk az energiával?

A kormány a globális energiaválságra reagálva kénytelen volt hozzányúlni a rezsicsökkentéshez, hogy takarékosabb fogyasztásra ösztönözze a lakosságot. Ez azt jelenti, hogy az átlagos felhasználási mennyiségek fölött a piaci árat kell megfizetni az áram- és a gázszámlán. Ahhoz, hogy a költségeket az eddig megszokott szinten tartsák, sokaknak kell majd spórolnia kell majd az áram- és gázfogyasztásán. Ugyanis szinte már nincs olyan eszköz az otthonokban, ami ne árammal működne, így rendkívül fontosak az energiatakarékos eszközök, tehát hogy olyan gépparkkal rendelkezzünk ami nem zabálja az áramot. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy egy háztartási gép megvásárlásánál figyeljük az energiaosztályokat. Aki megengedheti magának, az mosógépből vagy hűtőszekrényből keressen minél magasabb osztályba sorolt gépet, mivel ezzel hosszú távon rengeteget lehet spórolni. Ez a hűtőszekrények esetében kifejezetten fontos, tekintve, hogy olyan gépekről van szó, amelyek folyamatosan üzemben vannak, így megállás nélkül fogyasztják az áramot. A megfelelő gépek beszerzésével az otthonok könnyen energiatakarékossá tehetők.

Az áramfogyasztás csökkentése

Az energiafelhasználás csökkentése nem áll meg ott, hogy a lehető legmodernebb, energiatakarékos eszközöket beszerezzük. Ahhoz, hogy az árammal spórolhassunk, oda kell figyelnünk a szokásokra is. Ezerszer hangoztatott tipp, hogy a villany mindig legyen lekapcsolva azokban a helységekben, ahol felesleges égnie. Ezzel együtt érdemes áramtakarékos LED-izzókat használni, hogy olyankor is spórolhassunk az energiával, amikor égetjük a lámpát. A LED-izzók akár huszonötször hosszabb élettartammal is rendelkezhetnek, és mintegy 75 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak.

Ahogyan azt már egy korábbi cikkünkben is fejtegettük, hogy vannak olyan háztartási gépek, amelyeknek folyamatosan üzemben kell lenniük, de ez csak a gépek töredékére igaz. Egy televíziónak vagy asztali számítógépnek nem szükséges a nap 24 órájában áram alatt lenni. Érdemes lehet az ilyen eszközöket egy olyan közös elosztóra kötni, amit egy gombnyomással áramtalanítani lehet. Így amikor az ember például elmegy otthonról, akkor csak lekapcsolja az elosztót és ezzel áramtalanít több fogyasztót is egyszerre.

Kisebb beruházás, de rengeteget lehet vele spórolni, ha redőnyöket szereltetnek fel az emberek. A leengedett redőnyökkel ki lehet zárni a nyári tűző napot, így csökkenteni lehet a belterekben a nagy meleget. Ezt ötvözni lehet a ventilátorokkal és így egy elviselhető hőmérsékletet lehet varázsolni a lakásban anélkül, hogy a légkondicionálót bekapcsoltuk volna. A légkondik pedig rengeteg áramot fogyasztanak.

Hosszútávú befektetés az olcsóbb villanyszámla érdekében

Egyszeri, nagyobb beruházás, de hosszú távon rendkívül kifizetődők a napelemek. Az energiaspórolás egyik legjobb módja, ha valakinek van lehetősége napelemeket felszereltetni a házára. Rengeteg áramot lehet megtakarítani ezzel a módszerrel, ráadásul még a környezetet is védhetjük vele. Az Energy Sage amerikai felmérése szerint az Egyesült Államokban egy átlagos háztartás 10-30 ezer dollár közötti összeget takaríthat meg egy napelemes rendszer élettartama alatt. Az Origo arról írt, hogy Magyarországon 2020 végén egy napelemes rendszer felszerelésének az ára a villanyszámlák összegét nézve 10-15 év alatt térül meg. Ez talán kicsit soknak tűnhet, de fontos látni, hogy egy egyszeri ráfordítással gyakorlatilag életünk végéig kifizetjük a felhasznált áramot.

Érdemes lehet még az otthonokat okos eszközökkel felszerelni, amik mérik a saját fogyasztásukat, így nyomon követhető lesz, hogy mi mennyibe kerül majd a hónap végén. Ez segíthet tudatosan használni az áramot, ami a felesleges fogyasztás kiküszöböléséhez vezet. Ez egy hatalmas lépés a villanyszámlák csökkentése felé.

Az intelligens mérőórák segítenek nyomon követni a fogyasztást, ráadásul a megadott paraméterek alapján ki- és bekapcsolhatják egyes eszközeinket, vagy egy megadott fix hőmérsékleten tarthatják szobáinkat, lakásunkat.

Otthonunk legveszélyesebb helyisége, ami a pénztárcákat sem kíméli

Szerencsés, akinek nem kell mosogatni, hiszen a mosogatás rengeteg energiát és ivóvizet fogyaszt, egyáltalán nem takarékos tevékenység. Egy megfelelő energiaosztályba tartozó mosogatógéppel rengeteg áramot és vizet lehet megtakarítani. Ráadásul ez még kényelmesebb is, mint a mosogatónál állni hosszú percekig. Egy háztartás éves szinten több mint 12 ezer forintot és 18 ezer liter vizet spórolhat meg egy környezetbarát mosogatógéppel.

Nem szabad elmenni a főzés mellett sem, hiszen akár egy gáz-, akár egy elektromos tűzhely rendkívül sokat fogyaszt. Jobban járunk tehát, ha nem kis adagokat főzünk, hanem egyszerre többet, ezzel is sokat lehet spórolni. Egy tűzhelyen vagy sütőben egyszerre több étel is készülhet, a pénztárcánk ezért szintén hálás lesz.

Spórolás 2022: így lesz takarékos a fűtés

Az áram mellett a gázszámlán is visszaköszön majd, ha az átlag felett fogyasztunk, így fontos, hogy ezen a téren is takarékosak legyünk. 2022-ben a gáz az egyik legnagyobb kincs, hiszen az áramtermelés mellett a fűtés elengedhetetlen eleme, különösen Magyarországon. A gázfogyasztás csökkentése érdekében nagyon fontos az otthonok megfelelő szigetelése. A levegő számos szemmel nem is látható helyen szökhet az épületből, ami megkeserítheti az életünket, különösen a téli fűtésszezonban. A kulcs a jó szigetelés. A legtöbb helyi közműszolgáltató képes energetikai audit elvégzésére, ami megmutatja, hol van a probléma. Megfelelő szigeteléssel, és energiahatékonyabb ajtókkal, ablakokkal szintén tehetünk környezetünk és pénztárcánk védelméért. Ezzel pedig elérhető lesz a kisebb fűtésszámla.