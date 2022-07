A mostani turbulens gazdasági környezetben különböző utakra léphetnek a hazai versenyszféra szereplői. Ahogy azt már a VG is fejtegette:

most az emelkedő munkanélküliség éppúgy lehetséges, mint az erősödő munkaerőhiány.

Ebből a szempontból is sok múlik a reálgazdaság tartóoszlopain, beleértve a nagy állami hátterű vállalatokat, éppen ezért a VG megkérdezte az ország legnagyobb foglalkoztatóját, a Magyar Postát, hogy miként látja munkaerőpiaci szempontból a mostani helyzetet.

A Magyar Posta mindent megtesz azért, hogy országszerte magas minőségű szolgáltatást nyújtson. Arra törekszünk, hogy mindenhol megfelelő munkaerőt biztosítsunk

– közölték a VG-vel a társaság kommunikációs osztályán.

A részletekbe menő kérdéseinkre is kaptunk válaszokat, ezekből kiderült, hogy a Magyar Posta átlagos állományi létszáma 2021-ben 26 365 fő volt, ebből 62 százalékot tett ki a nők aránya.

Más megközelítésből csoportosítva a vállalat dolgozóit:

a munkatársak 53 százaléka végez szellemi munkát

a részmunkaidősök aránya pedig mintegy 16 százalék.

A csaknem 27 ezer főt foglalkoztató Magyar Postánál állítják: a betöltetlen álláshelyek aránya alacsony, 1,5-2 százalék, elsősorban fizikai álláshelyeknél van üresedés.

A jelenlegi időszak nem tekinthető rendkívülinek, a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos folyamatok megegyeznek a korábban tapasztaltakkal

– tették hozzá megkeresésünkre.

Megerősödve jött ki a járványból a Magyar Posta – ahogy arról már a VG is beszámolt. A kieső bevételekkel és megnövekedett költségekkel járó 2020-as év után tavaly újra növekedési pályára állt a vállalat.

Nemcsak az árbevétel, hanem a profit is kilőtt, a logisztikai piacon évek óta zajló forgalomnövekedés a múlt évben is folytatódott, így a vállalat bevételeinek bővülése is elsősorban a gazdasági növekedésével és az elektronikus kereskedelem térhódításával függ össze.