Az építőipari termelés júniusi csökkenésének mértéke részben a 2021-es magas bázissal magyarázható, ezzel együtt az építőipar húzóágazat marad az idén,

éves növekedése elérheti a 7 százalékot – vélik az MTI-nek nyilatkozó elemzők. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint júniusban az építőipari termelés volumenének nyers adata 8,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint 2022-ben húzóágazat marad az építőipar, termelési értéke éves szinten körülbelül 5500 milliárd forint lesz. A szakszövetség elnöke arra számít, hogy míg 2022 első fél évében az ágazat termelése meghaladta a 2021-es értékeket, a második fél évtől már gyengülés várható, részben a lakásépítési kapkodások, részben az állami beruházások csökkenése miatt.

Fotó: Shutterstock

Az előbbit a kormány a kedvezményes lakásáfa hatályának a meghosszabbításával csillapította: a 2024-ig megszerzett engedélyekkel 2026-ig 5 százalékos áfával lehet értékesíteni az új lakásokat. Az állami beruházások csökkenését lakásépítésekkel és magánberuházokkal lehetne ellensúlyozni, ez azonban kormányzati ösztönzést igényel – mondta Koji László. Regős Gábornak, a Makronóm Intézet szakmai vezetőjének a kommentárja szerint

a júniusi építőipari adat negatív meglepetés, az ágazat termelését még inkább a kínálati oldal problémái határozták meg. A drasztikus építőanyaghiány és áremelkedés korábban is jellemző volt, ezt az orosz–ukrán háború tovább fokozta, az építőipar termelői árai 25 százalékkal nőttek egy év alatt.

Szerinte a továbbra is magas építőipari rendelésállomány alakulása is azt jelzi, hogy hosszabb távon a kereslet is mérséklődhet, egyebek között az állami beruházások visszafogása és az építőipar árainak emelkedése miatt.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője közölte: várakozásuk szerint az idén csaknem 7 százalékos lehet az iparág bővülése. A folyamatban lévő lakossági építkezési és felújítási megrendeléstömeg még elegendő volument biztosít, ezt támogathatják a háztartások energetikai (napelem, hőszivattyú, hőszigetelés) beruházásai is. Ugyanakkor jelezte, hogy a második negyedévben érezhetően megtört az építőipar növekedési trendje, az átlagos éves növekedés 0,8 százalékra lassult az első negyedévi 18 százalék után, míg negyedéves alapon 5,5 százalékkal csökkent. Az építőipar alapvető problémája továbbra is az anyagellátás kiszámíthatatlansága, az akut munkaerőhiány, a kapacitáshiány és az áremelkedés – közölte.

Vida Tamás, a KÉSZ Holding Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a friss adatokból megtorpanás látható az ágazatban.

Legutóbb 2021 áprilisában volt negatív tartományban az éves összevetésben mért termelés.