Nyelvvizsgamentesség, rezsi, kata: borúsak a nyelviskolák kilátásai

A koronavírus-járvány, majd a többszöri nyelvvizsgamentesség miatt súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül az elmúlt években a teljes hazai felnőttnyelvoktatási szektor, melyet az egyetemi be- és kimeneti szabályok tervezett megváltoztatása, a rezsiköltségek emelkedése, valamint a kataszabályok megszigorítása most további megpróbáltatások elé állít – erről beszélt a VG-nek a Nyelvtudásért Egyesület elnöke, Rozgonyi Zoltán. Hangsúlyozta, már eddig is 20-30 százalékosra tehető a piacvesztés mértéke.

12 perce | Szerző: Helmeczi Zoltán

Csák János kulturális és innovációs miniszter napra pontosan egy hónappal ezelőtt jelentette be azt a kormánydöntést, amely szerint ezentúl a felsőoktatási intézmények maguk dönthetnek arról, hogy kötelezővé teszik-e a nyelvvizsgát a diplomaszerzéshez. A kabinet elhatározása érthetően nem aratott nagy sikert a nyelviskolák körében, hiszen potenciális diákoktól fosztja meg őket, akiknek a száma egyébként is csökkenő tendenciát mutatott az utóbbi időszakban. Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének az elnöke az Eduline oktatási portálnak nyilatkozva például nagyon rossz üzenetnek nevezte a változtatást, egyúttal arról is beszélt, hogy akár 40 százalékkal is drágábbak lehetnek a nyelvtanfolyamok. Fotó: Tom Werner / Getty Images Hasonlóan borúlátóan nyilatkozott a VG-nek a Nyelvtudásért Egyesület elnöke, emlékeztetve: már a koronavírus-járvány is hatalmas – rengeteg munkával és rengeteg költséggel – járó átállást kívánt meg a nyelvtanárokat tízezres nagyságrendben foglalkoztató száz-kétszáz nagyobb nyelviskola részéről. Ezt követte a számukra szintén rossz hírt jelentő 2020-as és 2021-es nyelvvizsga-amnesztia, ami azzal járt, hogy a nyelvtudást igazoló okirat hiányában is kiadták a bent ragadt diplomákat. Az elmúlt években tehát a teljes magyar felnőttnyelvoktatási szektor nagyon súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül, a piaci visszaesés mintegy 20-30 százalékosra tehető – mondta Rozgonyi Zoltán. Sok a kérdőjel a nyelvvizsgamentesség körül Sajnos úgy tűnik – folytatta –, hogy a nehézségeknek nincs vége, hiszen ezen a nyáron újabb váratlan és kedvezőtlen bejelentések érték a nyelviskolákat, kezdve a kata – rengeteg nyelvoktatót érintő – tulajdonképpeni megszüntetésétől

egészen az egyetemi be- és kimeneti követelmények intézményi hatáskörbe adásáig. Az előbbi az emelt szintű érettségi kötelező jellegének már megszellőztetett eltörlését, az utóbbi pedig az jelenti, hogy az egyetemek dönthetik el, hogy előírják-e a nyelvvizsga-bizonyítvány meglétét a diplomaszerzéshez. A szakmai egyesület elnöke ugyanakkor nem biztos abban, hogy ezen a téren hatalmas fordulat állna be, hiszen az az intézmény, amely úgy dönt, hogy megkönnyíti az oklevélkiadást, sokat veszíthet a presztízséből. Rengeteg a bizonytalanság A szakember, aki maga is egy nagy budapesti nyelvvizsgaközpontot vezet, a legnagyobb problémának a bizonytalanságot tartja. Valójában nem tudni, hogy miként alakulnak majd a nyelvvizsgaszabályok a felsőoktatásban, hiszen „feketén-fehéren senki sem mondta meg, hogyan változhatnak a kimeneti követelmények”. Azt sem tudni pontosan, mennyibe fog kerülni a tantermekben a fűtés és a villany, és hogy hogyan tudjuk majd kifizetni a javarészt óraadó vállalkozóként oktató nyelvtanárokat – sorolta, hangsúlyozva, hogy egy sokmilliárdos gazdasági ágazatról van, nem pedig egy hímzőkörről.

Rozgonyi Zoltán az eddigi jelentkezések alapján úgy kalkulál, hogy inkább közép- és hosszú távon lehetnek negatív hatásai a felsorolt átalakításoknak, közvetve, rövid távon még nem várható számottevő változás. De amit mindenki feszülten vár, az az, hogy mire lesz szükség az egyetemi felvételihez és diplomához – mondta.

