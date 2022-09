A repülőtéri káosz számtalan utazni vágyó életét keserítette meg az elmúlt hónapokban. Több ezer járat késett vagy lett törölve az európai repülőtereken, és sok esetben az utasok hazajuttatását sem oldották meg. Az Európai Unió egy rendelete kimondja, hogy a reptereknek és a légitársaságoknak miként kell kártalanítaniuk az utasokat, ha kárt szenvednek, de ez hosszú és bürokratikus folyamat, amelynek a végén nem is biztos a siker.

Az InsurWiz Technology Kft. idén előállt egy olyan megoldással, amely gyors és azonnali segítséget nyújt a bajba került utazóknak, és független a rendelet alapján járó kártérítéstől.

Fotó: Farouk Batiche / AFP

Ferenczi Ádám, az InsurWiz ügyvezető igazgatója a VG Podcast vendégeként elmondta, hogy az Európai Unió a 261/2004/EU rendeletben szabályozta a reptéri kártalanításra vonatkozó irányelveket, viszont kiemelte, hogy az általuk létrehozott megoldás ettől függetlenül, utasbiztosítás keretében vehető igénybe. Cégével egy olyan technológiát fejlesztettek ki, amellyel az utasbiztosítással rendelkező ügyfélnek – anélkül, hogy a biztosítójának jeleznie kellene, hogy a járata késett, vagy azt törölték – azonnal és automatikusan elindul a kártérítési folyamata. Az InsurWiz Technology megoldása az Allianz Hungária Zrt. utasbiztosításaiban elérhető, mentrend szerinti járatokra érvényes, légijárat-törlési vagy -késési fedezetként.

A biztosítási összeg akár a késést vagy törlést követő 24 órán belül meg is érkezhet az ügyfél számlájára.

A rendszer hatalmas előnye, hogy az ügyfél mentesül a bizonyítási eljárás alól. Ez azt jelenti, hogy nem kell telefonálgatni, levelezni vagy dokumentumokat benyújtani a kártérítéshez, hanem a technológia mindent magától intéz. Vagyis a biztosítási szerződésben elég bejegyezni az adott járat (vagy járatok) számát, megadni a bankszámlaszámot, és innentől a rendszer folyamatosan figyeli, mi történik a szerződésben szereplő járattal. Az InsurWiz által kifejlesztett alkalmazás ehhez több adatbázis szkennelését végzi el, mivel a légi közlekedésben szinte minden adat folyamatosan rendelkezésre áll, s ezeket a forrásokat vizsgálva automatikusan eldönthető, hogy egy bejegyzett járatszámhoz tartozó repülőgép esetleg késik-e. A biztosító ennek alapján tudja a kártalanítást megkezdeni és automatikusan kiutalni a pénzt. A megoldás blokklánc-technológiát is hasznosít, okosszerződésekkel rögzítik a kártalanítási feltételek részleteit, hogy még biztonságosabb és könnyebben automatizálható legyen a folyamat.

Ferenczi Ádám szerint az alkalmazásuk nemcsak hiánypótló a biztosítási piacon, hanem nagyon jó érzékkel is indították el. A légi forgalmi káosz időszakában elkerülhetetlen, hogy néhány gép késsen vagy töröljék. A sztrájkok és a társaságok munkaerőhiánya vagy az orosz–ukrán háború hatásai mind nehezítik ezt az iparágat.

A világ reptereiről naponta nagyjából százezer repülőgép száll fel, és van olyan, hogy egy időben akár 13 ezer repülőgép is az égen tartózkodik.

Ekkora számok mellett a késések elkerülhetetlenek. A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren például

az átlagos késési idő nagyjából 30 perc.

Ferenczi Ádám arról is beszélt, hogy a légi közlekedés csak a kezdet, technológiájukat még számos területen tudják kamatoztatni. A téli sportok szerelmeseinek például kifejezetten kellemetlen lehet, amikor a régóta vágyott utazás végén a sípálya sajnálatos módon nem használható. Az InsureWiz technológiája egy ügyes megoldással ezt is tudja monitorozni. Ferenczi Ádám elmondta, hogy a síliftek működéséről is fellelhetők adatok, és azt is meg tudja figyelni a rendszer, hogy egy adott síparadicsomban működnek-e a liftek. Természetesen, ha nem mennek a síliftek, akkor valószínűleg a pálya nem síelhető, vagyis az utazás kudarcba fulladhat.

Emellett a jövőben az is megoldható lehet, hogy az időjárást vagy egy esetleges természeti csapást is monitorozni tudjon az algoritmus, ezzel további védelmet nyújtva az utasbiztosításokon keresztül.

A cikk megjelenését, illetve a podcast adást az InsurWiz Technology támogatta.