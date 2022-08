Mi sem bosszantóbb, mint amikor az ember hosszú-hosszú hónapokat vár a megérdemelt nyaralására, meg is dolgozik érte keményen, majd mikor eljön a várva várt nap, törlik a járatot. Így ahelyett, hogy szalmakalapban ülne a repülőn, és várná, mikor tűnik fel az ablakban a tenger, majd a hasát süttetné a parton, meg kell oldania, hogyan jut el az úti céljáig vagy marad szépen otthon. Már önmagában ez is bőven elég, ám ilyenkor szokta kezdetét venni a tömérdek dokumentáció, igazolás beszerzése, és a soha véget nem érő bürokrácia a járattörlés vagy -késés kapcsán. És persze egyáltalán nem biztos, hogy a hosszú és lassú folyamat végén az ember pénzhez is jut.

Ebben a rémálomban próbál segítséget nyújtani az Insurwiz Technology Kft. és az Allianz Hungária Biztosító együttműködése, melynek keretében a járatkéséseket és -törlésre vonatkozó utasbiztosítási szolgáltatást kínálnak. „Az általunk kidolgozott rendszer lényege, hogy az ügyfél, anélkül, hogy jelezné a biztosítónak, hogy a járata késett vagy törölték azt, azonnal és automatikusan elindul a kártérítési folyamat és 24 órán belül meg is kapja a biztosítási fedezetben szereplő összeget. A szolgáltatás nem egyezik meg az utasok védelmét szolgáló 261/2004/EU rendeletben meghatározott kompenzációval, azt ettől függetlenül természetesen érvényesítheti az utazó a légtársaságokkal szemben.” – mondja Ferenczi Ádám, az Insurwiz Technology Kft. ügyvezető igazgatója.

Fotó: InsurWiz Technology Kft.

A kárrendezési folyamat teljesen automatikus, nem kell bebizonyítani, hogy a járattal valóban gond volt, egyetlen dokumentumot sem kell benyújtani, nem függ a késés vagy törlés valódi okától, sőt még a kapcsolatot sem kell felvenni a biztosítóval– emeli ki a 2018-ban alapított, hét fővel működő startup első embere. Az általuk kifejlesztett alkalmazás lényege, hogy érzékeli a késést vagy a járattörlést, a biztosító pedig azonnal kártalanítja az ügyfelet. A megoldás blokklánc technológiát is hasznosít, okosszerződésekkel rögzítik a kártalanítási feltételek részleteit, hogy még biztonságosabb és könnyebben automatizálhatóak legyenek a folyamatok. Az incidensek meghatározását pedig több külső adatforrás egyidejű monitorozásával és összevetésével teszik megbízhatóvá.

Az utasnak csak annyit kell tennie, hogy indulása előtt olyan utasbiztosítást köt az Allianz Hungáriánál, amelynek része a startup megoldását alkalmazó fedezet, majd miután kiválasztotta a neki megfelelő csomagot, és bejelölte, hogy repülővel fog utazni, meg kell adnia a pontos járatszámot, innentől kezdve a szolgáltatás él. A rendszer a járatszám alapján monitorozza a járatokat.

„Ügyfeleink nemcsak azért elégedettek, mert megspórolják a végtelennek tűnő utánajárást és az ezzel járó fejfájást, hanem azért is, mert akkor kapják meg a járattörlés vagy -késés miatti kártérítést, amikor arra a legnagyobb szükségük van: akár már az érkezési reptéren, a csomagra várva” – hangsúlyozza Ferenczi. Ez az összeg pedig nagyon jól jöhet akár a taxirendeléshez, vagy ahhoz, hogy a járattörlés miatt plusz egy éjszakára szállást fizessen ki az ügyfél.

Insurwiz Technology Kft. szolgáltatása nemcsak hiánypótló, hanem rendkívül jó az időzítése is. Hiszen az elmúlt hónapokban óriási káosz tapasztalható a reptereken, hatalmas késések vannak és rengeteg járatot törölnek vagy indítanak késéssel. Naponta egyébként közel százezer repülő közlekedik világszerte kilencezer reptérről, és van olyan, amikor a levegőben egy időben nyolc-tizenháromezer gép is van. „Ilyen számoknál könnyen megeshet, hogy valamelyik gép késik vagy törlésre kerül, főleg most a pandémia utáni sztrájkok és az orosz-ukrán háború okozta energiaválság idején” – emeli ki Ferenczi.

Az insurtech startup tervei között szerepel egy időjárással és katasztrófahelyzettel kapcsolatos rendszer kiépítése is, illetve folyamatosan tesztelik a téli utazok számára kitalált sí-lift működést vizsgáló rendszerüket. „A cél, hogy a járatkésés, törlés megoldáshoz hasonló parametrikus szolgáltatásokkal biztosítsuk az utazók kényelmét. A kutatásaink azt mutatják, hogy az egyébként is megváltozott utazási szokásainkat alapvetően befolyásolja a FOMO (Fear Of Missing Out) azaz a kimaradás félelme. A pandémia után végre újra szabadabban utazhatunk, és nem szeretnénk, ha a nyaralásunkat elrontaná egy nem várt esemény. Szerencsére az újabb technológiák alkalmazása segít a predikcióban, illetve az egyszerűbb kárenyhítésben is, így személyre szabottabb biztosítási megoldásokat tudunk létrehozni. Aktív formálója szeretnénk lenni nem csak a hazai, de a globális biztosítási piacnak is!” – nyilatkozza Ferenczi.

https://insurwiz.io/