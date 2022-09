Egyetlen kamion technikás vezetésével akár havonta 110 ezer forintot lehet megtakarítani az üzemanyagfogyasztás csökkenésének köszönhetően – derül ki a NiT Hungary keddi közleményéből. A fuvarozók egyik meghatározó szervezete szerint ez az itthon működő 60 ezer járművet figyelembe véve összesen akár havi 6,5 milliárd forintos spórolást eredményezhet.

Fotó: NiT Hungary

Ezért a szervezet és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága által közösen tető alá hozott idei, 5 tengelyen-biztos kézzel! nevet viselő közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai versenyén az indulók erre vonatkozó feladatokat is kapnak.

Dittel Gábor a NiT Hungary ügyvezető főtitkára elmondta a számítás részleteit is: „Az optimális sebesség megválasztásával, a hirtelen fékezések elkerülésével és előrelátó tervezéssel történő vezetés akár járművenként 3–5 százalék megtakarítást is jelenthet az átlaghoz képest. Itthoni tankolással egy kamion nagyjából 13 ezer kilométert fut havonta, így technikásabb vezetéssel akár 110 ezer forinttal kellene kevesebbet tankolni járművenként. Ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg Magyarországon hetvenezer kamion működik, amelyből nagyjából ötvenötezer teljesít nemzetközi fuvarokat, ezek összeadva 80 milliárdos megtakarítást érhetnének el, kizárólag a sofőr vezetési technikáján történő változtatással”.

Hozzátette azt is, hogy

az energiaválság és a növekvő üzemanyagárak miatt sosem volt olyan fontos a gépjárművek fogyasztásának optimális szinten tartása, mint most, és ez a fuvarozókra kiemelten igaz.

Az 5 tengelyen-biztos kézzel! versenyen ezért a közúti vezetési feladatánál az üzemanyagfogyasztást is pontozzák. A rendezvényt 2022. szeptember 24-én szombaton, a zsámbéki drivingcampben tartják, idén már tizedszerre. A győztes megkapja a legjobb magyar kamionsofőr 2022-ben címet és a kétmillió forintos fődíjat is, valamint egy nemzetközi versenyen is képviselheti hazánkat.