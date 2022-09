Semmelweis Egyetem

Hazánk legnagyobb orvosképző felsőoktatási intézményében, a Semmelweis Egyetemen negyven évvel ezelőtt kezdődött meg az idegen nyelvű oktatás, melynek hagyományaira alapozva a 2022–2023-as tanévben minden korábbinál többen kezdik meg tanulmányaikat angol és német nyelven.

Az intézménytől megtudtuk, hogy a hat karon, valamint a doktori iskolában összesen 4707-an, a hallgatók mintegy 34 százaléka vesz részt a nemzetközi képzésben, közülük több mint 1150 elsőéves.

A csaknem száz országból érkezett külföldi hallgatóknak a többsége önköltséges formában tanul,

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban mintegy 400-an vesznek részt.

Az orvosi egyetemen a tandíj összege karonként és szakonként eltérő, szemeszterenként jellemzően 3200 és 8300 euró között mozog.

A tandíj mértékére nincs hatással az euró-forint árfolyam alakulása – közölték.

Állatorvostudományi Egyetem

A köztudottan sok külföldi diákot vonzó Állatorvostudományi Egyetemen a 2022–2023-as tanévben összesen 1117 hallgató vesz részt az angol vagy a német állatorvosi programon, bár ez a létszám némileg változhat, mert még folyik a beiratkozás. A magyar nyelvű képzésen 768 aktív hallgató tanul, közülük 712-en állatorvostan-hallgatók, így

közel kétharmad a nem magyarok aránya.

A külföldiek közül mindenki tandíjat fizet, de vannak, akik ösztöndíjat kapnak:

88-an Stipendium Hungaricum-,

3-an Students at risk-,

szintén 3-an pedig Diaszpóra-ösztöndíjasok.

Nekik e juttatás a teljes éves tandíjat is fedezi.

A 768 magyar hallgató közül 43-an önköltséges formában tanulnak, ám csaknem mindannyian a fenntartó Marek József Alapítvány ösztöndíjasai. Ez azt jelenti, hogy az állatorvoshiány enyhítése érdekében az alapítvány ezeknek a hallgatóknak a teljes tandíját fizeti, ők pedig vállalják, hogy a haszonállat-gyógyászat vagy az élelmiszerlánc-biztonság területén fognak dolgozni a végzés után tíz évig.

A tandíj a külföldieknek 12 480 euró évente, a magyar képzésen pedig az önköltségi díj 1,45 millió forint félévente.

A tandíj mértéke nem változik az adott hallgató tanulmányai során, és tekintve, hogy a nem magyar hallgatók az euróban megállapított tandíjat euróban is fizetik, az árfolyamváltozások nem érintik őket

– közölte az egyetem a VG érdeklődésére.

Budapesti Corvinus Egyetem

A Corvinuson csaknem 1800 külföldi tanul, arányuk kicsivel több, mint 6 százalék az összes hallgatóhoz viszonyítva. Magyarország első számú gazdaságtudományi egyeteme lapunkat arról tájékoztatta, hogy a külföldi hallgatók nagyságrendileg 25 százaléka fizeti magának az önköltséget. A többiekét valamely támogató szervezet téríti meg helyettük, ide tartoznak például a felsőoktatási Diaszpóra-ösztöndíjasok, az Erasmus- vagy a Stipendium Hungaricum-ösztöndíjasok.

A tandíjak képzési területenként és tanulmányi szintenként eltérők

– 2500 és 3800 euró között alakulnak –,

mértékük egy fél évre előre rögzített, és egy összegben kell megfizetni félévenként – esetenként teljes tanévenként –, ezért az árfolyammozgások nem érintik a hallgatókat a fél év során. A nem uniós hallgatók a tandíjat euróban teljesítik, az európai uniós tagországokból érkezőknek pedig forintban kell megfizetniük.

Szegedi Tudományegyetem

A 2022–2023-as tanév felvételi és beiratkozási statisztikái alapján a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) ismét több mint ezer új külföldi hallgató kezdheti meg tanulmányait, így

csaknem ötezer idegen országból érkező egyetemi hallgató tanul Szegeden. A 22 ezres létszámhoz viszonyítva 23 százalékot képviselnek.

A külföldi diákok számottevő része az SZTE költségtérítéses szakjaira iratkozott be, de nagy számban érkeztek hallgatók a különböző ösztöndíjprogramokkal is. A növekedés az újabb nemzetközi diplomás és rövid távú programok bevezetésének köszönhető – hangsúlyozta a VG-nek küldött válaszában az intézmény. Jelezték, Stipendium Hungaricum-ösztöndíjjal is jelentős számú hallgatót várnak, körükben a legnépszerűbbek

a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar,

a Természettudományi és Informatikai Kar,

a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,

valamint a Gazdaságtudományi Kar képzései.

A részképzések esetében Erasmus+-ösztöndíjjal érkezik a legtöbb hallgató.

A külföldiek közül a legtöbben a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar angol vagy német nyelvű képzéseire iratkoznak be. Az egészségügyi mellett azonban a gazdaságtudományi, az állam- és jogtudományi, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományi képzések is népszerűek a fizetős hallgatók körében.

A tandíj mértéke 1500 és 8000 euró között mozog félévenként, a legmagasabb a fogorvos szakon: félévente 7600 euró, de az első szemeszter 8000-be kerül.

Az egészségügyi szakok tandíja magasabb, mint a nem egészségügyieké, az utóbbiakon belül pedig a természettudományi és az informatikai szakokon kell többet fizetni. Az árfolyam-ingadozás nem érinti a tandíjat, mivel devizában van meghatározva, a tanulmányok alatt pedig az intézmény nem tudja emelni a tandíj mértékét – közölték.