A Financial Times az idén is összeállította nemzetközi rangsorát a legjobb menedzsmentképzésekről, amelyen a BCE vezetés és szervezés mesterszakja 2005-től, vagyis a lista első elkészítése óta szinte megszakítás nélkül szerepel. A svájci St. Gallen-i Egyetem által vezetett rangsoron a Corvinus képzése a neves brit üzleti lap Masters in Management globális listáján az idén az összesített 98. helyet foglalta el – közölte a felsőoktatási intézmény a VG-vel.

Fotó: Mudra László / Budapesti Corvinus Egyetem

Kiemelték, hogy a magyar menedzsmentképzés az egyik, a karrierszolgáltatások alapján készített alrangsorban az előkelő kilencedik helyet szerezte meg – 38 pozíciót javítva egyetlen év alatt –, és e tekintetben az összesített listán második és harmadik helyen álló francia HEC Paris, valamint a holland Rotterdami Erasmus Egyetem (RSM) képzését is megelőzi.

A Corvinus vezetés és szervezés mesterszakja az idén is megtartotta az ár-érték arány szerinti alrangsorban a tavalyi 22. toplistás helyét.

A corvinusos menedzsmenthallgatók pályakezdete is ígéretes, a globális százas lista középmezőnyébe tartoznak mind a rövid távú, három hónapon belüli elhelyezkedés arányát tekintve – ami átlagosan a végzősök 93 százalékának sikerül –, mind a diplomaszerzés utáni három évben mutatott előmenetel szerinti rangsorolásban, amelyben a 61. helyet érték el. Az egyetem képzése mindkét értékelési szempont mentén javított tavalyhoz képest.

Büszkeséggel tölt el, hogy hallgatóinknak nemcsak színvonalas, értékes képzést nyújtunk, de kimagasló karriertámogatást is adunk, amelyek segítségével az itt végzettek hosszú távra megalapozhatják sikeres karrierjüket. A Financial Times rangsorában elfoglalt helyünk újabb bizonyíték arra, hogy a Corvinus nemzetközileg versenyképes, vonzó egyetem

– idézte a BCE közleménye Takáts Előd rektort.

A kelet-közép-európai régióból Magyarországról egyedül a Budapesti Corvinus Egyetem jutott be a listára, a környező országokból egy cseh, egy osztrák, egy szlovén és egy lengyel képzés került be a legjobbak közé. Emlékeztettek arra is, hogy a Corvinus vezetés és szervezés mesterszakja tavaly a munkáltatói és hallgatói visszajelzések alapján tartalmában, felépítésében és módszertanában is megújult.