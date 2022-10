A mai döntéssel a jegybank erőteljes jelzést adott, és intézkedéseivel kedvező irányba befolyásolta az árfolyamot, mégsem hajtott végre teljes fordulatot, azaz egyelőre tartotta magát ahhoz a vállalásához, hogy nem emel kamatot – értékelte kommentárjában Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője a Magyar Nemzeti Bank legújabb intézkedéseit, amelyekről Virág Barnabás alelnök péntek reggel tájékoztatott. A szakember emlékeztetett, hogy a piac a szeptemberi kamatdöntés után elkezdett a forint elleni pozíciókat felvenni, részben arra játszva, hogy mégis legyen kamatemelés, részben pedig nem eléggé szigorúnak ítélve a monetáris kondíciókat.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Regős szerint a jegybank legújabb lépése egyrészt a forint elleni short pozíciók felvételét drágította meg, másrészt az elszabadult energiaárak miatti importfinanszírozást könnyítette meg a devizatartalék terhére.

Hangsúlyozta továbbá, hogy az intézkedés azt is jelenti, hogy mivel az importőrök devizaigénye a forint gyengülését eredményezi, ezért ezt az igényt a jegybank átmenetileg fedezi, mérsékelve a forintra nehezedő nyomást. A kamatfolyosó tetejének óriási, 950 bázispontos emelése, illetve az egynapos eszközök arra szolgálnak, hogy a forint elleni spekulációt költségessé tegyék az ebben részt vevők számára, és ne érje meg a forint elleni pozíciót felvenni.

„A mostani döntésekhez az MNB még augusztusban bejelentett és október elején aktivált likviditásszűkítő intézkedései teremtették meg az alapot, amely eszközök a piaci likviditás jelentős részét lekötötték, így pedig lehetővé tették, hogy a jegybank beavatkozzon a piaci folyamatokba. Ugyanakkor az is látszik, hogy a forint még így is gyenge, ennélfogva lehetséges, hogy szükségesek lesznek további lépések is az árfolyam erősítésére és az infláció letörésére” – vélekedett a Makronóm vezetője. Azt is hozzátette, hogy az eddigi erősödés csak a bejelentésre adott reakciókat tükrözi, az eszközök tényleges aktiválása további forinterősödést válthat ki.