Vegyes kilátásokkal készülnek a nyugdíjas éveikre a középkorúak, azaz a 30–59 éves magyarok – derült ki a K&H nyugdíjkilátásokkal foglalkozó kutatásának bemutatásáról tartott sajtótájékoztatón. A kereskedelmi bank életbiztosításokért és saját értékesítési csatornákért felelős vezetője, Székely Pálma szerint nagyon sokan vannak, akik úgy érzik, az állami nyugdíjuk kevés lesz, ezért egyre nagyobb azoknak a száma, akik fontosnak tartják az öngondoskodást.

Sokan megtakarítások nélkül várják a nyugdíjas éveket. Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

A megkérdezettek nyolcvanhét százaléka, vagyis tízből majdnem kilencen nagyon fontosnak tartják a nyugdíjas korra való takarékoskodást, szerintük nem elég csak az állami juttatásokra számítani

– közölte Székely a felméréssel kapcsolatban, majd hozzátette, a válaszokból arra a következtetésre jutottak, hogy a 87 százaléka a 30 és 59 éves korosztálynak, azaz majdnem 4,1 millió emberből 3,56 millióan készülnének a nyugdíjas éveikre megtakarításokkal. A megkérdezettek 68 százaléka viszont úgy fogalmazott, most más célra kell a pénz, így nem tud a nyugdíjra is takarékoskodni – ez magasabb arány az elmúlt három évben jellemző 60–64 százalékhoz képest. Az idei eredményekből egyébként az is látszik, hogy

2,79 millió ember egyelőre nem tudja finanszírozni a hosszú távú megtakarítását.

Beszédes adat továbbá, hogy csupán 25 százalékuk számol azzal a forgatókönyvvel, amely szerint nyugdíjas éveiben elegendő állami nyugdíjat fog kapni. 48 százalékuk ráadásul azon a véleményen van, hogy annyira kevés állami nyugdíja lesz, amiből nagyon nehezen fog tudni megélni, 27 százalékuk pedig egyenesen úgy vélekedik, hogy az az összeg gyakorlatilag semmire sem lesz elegendő.

Székely Pálma kiemelte azt is, hogy

az érintettek 57 évesen szeretnének nyugdíjba menni, miközben arra számítanak, hogy ez valójában 69 esztendős korukban lesz lehetséges.

A szakember hangsúlyozta, jelenleg a nyugdíjbiztosítások nyújtják az egyik legjobb, egyébként államilag támogatott, a befizetésekre 20 százalékos, maximum 130 ezer forintos adójóváírást garantáló megoldást a takarékoskodni kívánóknak.

Farkas András nyugdíjszakértő a VG-nek korábban elmondta, egymillió öregségi nyugdíjas kevesebbet, egymillió pedig többet kap a mediánnyugdíjnál, ami jelenleg 142 ezer forint.

A kormány a Magyar Közlönyben nemrég közzétette, hogy a rendkívül magas infláció miatt november elsejétől, 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal, hivatalból 4,5 százalékkal kell emelni a nyugellátások összegét. Az immár 13,4 százalékos éves emelés azt jelenti, hogy aki tavaly decemberben 150 ezer forint nyugdíjat kapott, annak novembertől már 170 100 forint lesz a nyugdíja. Novemberben tehát a postás a 170 ezer forintos emelt nyugdíj mellé még egy összegben több mint 71 ezer forint nyugdíj-kiegészítést is hoz az időseknek.