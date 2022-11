Hiába a több mint húszezres ár, a vevők megrohamozták a Lidlt, amikor piacra dobra a babaházát. De most azok is új reményt kaphatnak, akik lemaradtak róla, hiszen, mint az Aldi honlapjáról kiderül, nemsokára érkezik a fából készült Toylino babaház. A termék november 27-től lesz elérhető, több mint 22 ezer forintért.

A Lidl slágertermékét, a közel egy év után visszatérő játék konyhát rövid idő alatt elkapkodták a vásárlók a lánc itthoni boltjaiban. Annak idején a közösségi oldalakon többen is arról számoltak be, hogy a játékkonyha a boltlánc több üzletében is a reggeli órákban, sőt volt, ahol az első percekben elfogyott. A roham egybként nem lehet véletlen, hiszen az előző évekhez képest jóval drágább konyha még így is fele annyiba került, mint a hasonló ikeás termék.

Összehasonlításképp: az IKEA saját játék konyhája 44 990 forintért kapható.

Pedig ez nem tréfadolog, hiszen jogszabály írja elő, hogy a reklámozott, akciózott termékből az üzlet régiójában várható keresletnek megfelelő készlettel kell rendelkeznie a kereskedőnek. Nem véletlen, hogy hasonló okból már 2017-ben is büntetetett a Gazdasági Versenyhivatal. Akkor a hivatal megállapította, hogy a Lidl Magyarország a 2015-ös karácsonyi akciója idején megjelenő reklámjaiban elhallgatta, hogy a „Fa babaház” elnevezésű, illetve azt helyettesítő termékét nem lesz képes a szükséges mennyiségben a fogyasztók rendelkezésére bocsátani. A jogsértésért hárommillió forint bírságot szabott ki a GVH.