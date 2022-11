Az idei év különlegesen nehéz az édesipar számára is, de a szaloncukor annyiban kedvezőbb helyzetben volt, hogy mivel nyáron gyártják, kisebb volt az inflációs nyomás – mondta az Év Szaloncukra 2022 díjátadója alkalmából szervezett rendezvényen Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke. A szaloncukorhoz használt alapanyagok órási mértékben drágultak, de ez az idei szezont még nem teljesen érinti. A cukor ára például szeptemberben tonnánként 500-550 euró volt, az októberi példátlan áremelkedés következtében majdnem 1100 euróra drágult. Szintén duplázódott a főként a zselés szaloncukrokhoz használt glükózszirup ára is, de a többi alapanyag és a csomagolóanyagok ára is nagyot nőtt.

A győztes forralt boros szaloncukor Gyuláról

A szövetség várakozása szerint a szaloncukrok ára 15-20 százalékkal emelkedik a tavalyihoz képest. Alapesetben egy háztartás egy kiló szaloncukrot vásárol, de Sánta Sándor szerint az idén valamelyest kevesebbet, noha ezt az eddigi fogyasztási adatok nem támasztják alá – tette hozzá.

A középkategóriás szaloncukrok kilónként 4-5 ezer, a prémiumminőségűek pedig 10-12 ezer forintba kerülnek.

A tapasztalat az, hogy a fogyasztók csak nehezen engednek a minőségből, ezért is számít a szövetség inkább a mennyiség mérséklődésére.

Drágább lett a csokimikulás, pedig a mostani kínálat még az olcsó cukorból készült A most kapható szaloncukrok, csokimikulások, adventi naptárak már nyáron elkészültek, így ezek még „csak” 15-20 százalékkal drágultak.

A piacra kerülő szaloncukrok kétharmada a leginkább kedvelt zselés, a piac fennmaradó részén a kókuszos, a karamellás, a marcipános, a mogyorókrémes és az egyéb különlegességek osztoznak. Idén a sós karamell íz lett különösen népszerű, de – ahogyan az az Év Szaloncukra versenyből is látszik – az élményt adó különlegességek is előretörnek.

A vásárlók minőségi elvárásainak erősödése odáig juttatta a szaloncukorpiacot, hogy már a középkategóriás termékeknél is valódi csokoládéval dolgoznak. Szintén idei trend a bio-, vegán-, organikus és funkcionális élelmiszerként is szolgáló szaloncukrok határozottabb megjelenése a piacon – mondta Sánta Sándor.

Ugyanakkor hiába a zselés íz a legnépszerűbb, az Év Szaloncukra verseny díjazottjai közé az ilyen típusú termékek idén sem tudtak bekerülni – derült ki Kovács Ádám és Kovács Gergely, a verseny projektgazdái előadásából. A győztes forralt boros szaloncukorról készítője, Balogh László elmondta, hogy borként a St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet Akutyafáját elnevezésű cuvée-jét használták, és saját tesztjük szerint három szem forralt boros szaloncukor után sem színeződött el a szonda.

A díjazottak:

Az Év Szaloncukra győztesei:

1. Kézműves Cukrászda Gyula – forralt boros szaloncukor

2. Promenád Kávéház – Frizzy mogyorós-robbanócukorkás szaloncukor

3. Stühmer – körtés-muskotályos szaloncukor

Az Év kézműves szaloncukrai:

1. Keszthelyi Sütibolt – mézeskalács ízesítésű szaloncukor ropogós kekszdarabokkal

2. Sulyán Cukrászda – Sacher-torta-szaloncukor

3. Szent Korona Cukrászda – pisztáciakrémes szaloncukor fehér csokoládéban

Az Év vegán szaloncukrai:

1. Damniczki Cukrászda – birsalmás szaloncukor

2. Lissé – meggyes zselés vegán szaloncukor

3. Lidl – citromos-narancsos vegán szaloncukor

Az Év kedvező árú szaloncukra (699 forint/100 gramm alatti árkategóriában):

1. Tesco – karamellkrémmel töltött szaloncukor

2. Chocofive – robbanócukros szaloncukor

3. Penny Market – Choco’la belga étcsokoládéval mártott meggyes, laktózmentes vegán szaloncukor, hozzáadott cukor nélkül, édesítőszerrel

A legjobb kókuszos szaloncukor: Forfino – kókuszos krémmel töltött tejcsokoládés szaloncukor

A legjobb mogyorós szaloncukor: Gyulai Kézműves Cukrászda – Gianduja szaloncukor

A legjobb karamellás szaloncukor: Promenád Kávéház – Karamell Gold szaloncukor

A legjobb tej/vajkaramellás szaloncukor: Szent Korona Cukrászda – tejkaramellás szaloncukor

A legjobb marcipános szaloncukor: Sulyán Cukrászda – mézes narancsos marcipán szaloncukor

A legjobb narancsos szaloncukor: Demeter Chocolate – narancs-kardamomos szaloncukor

A legjobb pisztáciás szaloncukor: Keszthelyi Sütibolt –pisztáciás szaloncukor fehér csokoládéban meggydarabokkal



Az Év új íze: Piros Mogyorós – tejkrémes tejcsokoládé szaloncukor robbanócukorral és aprított mogyoróval