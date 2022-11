A mai kormányülésen dönt arról a kabinet, hogy mekkora mértékben emelkednek a nyugdíjak januártól. Ezt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter erősítette meg a kormányinfón egy kérdésre válaszolva.

Fotó: John Slater / AFP

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt: januárban biztosan újabb nyugdíjemelés várható, februárban pedig érkezik majd a 13. havi ellátás. Ezt Varga Mihály pénzügyminiszter is megerősítette. Konkrét számokat nem közölt, ahogy most Gulyás Gergely sem, így továbbra is kérdéses, hogy mekkora lehet az emelés.

Korábban Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter 13 százalékos inflációt prognosztizált, és hozzátette: nagyjából ekkora emeléssel számolhatnak a nyugdíjasok januárban. Ha ezt fogadja el mai ülésén a kormány, akkor az átlagnyugdíj 23 ezer forinttal emelkedik januártól.

A kormány ülése még tart.