Tavaly először jelent meg önálló kiadvány a hazai éttermekről, de a Michelin Guide Budapest 2021 nemcsak örömöt, hanem szomorú meglepetést is tartogatott az érintetteknek és az érdeklődőknek. Az időközben átépítés miatt bezárt kétcsillagos Onyx ugyanis akkor be sem került a kiadványba. Mindezzel párhuzamosan tavaly két új Michelin-csillagos étteremmel gazdagodott Budapest gasztronómiai térképe, amelyen így továbbra is változatlanul hét csillag szerepelt.

A jelöltek és a díjazottak a Michelin-kalauz (Michelin Guide) budapesti díjátadó ünnepségén a Várkert Bazárban 2018. március 26-án.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

A 2022-es friss válogatás bejelentése egészen biztosan további meglepetésekkel szolgál majd, ugyanis

a tavalyi budapesti kalauz után idén először már Magyarország egészéről közöl étteremlistát a Michelin Guide.

„Ez egy újabb mérföldkő a hazai turizmus és gasztronómia fejlődésében, hiszen az egész ország konyhaművészeti kínálata felkerül a nemzetközi térképre” – értékelte a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A több mint százéves francia étteremkalauz ismeretlen kilétű inspektorai a kiadvány fennállása óta több mint 40 országban, mintegy 30 ezer létesítményt értékeltek. A mai napig a Michelin Guide számít a legrangosabb gasztronómiai kalauznak, amiben szerepelni mérhető turisztikai hatással is bír.

A kalauzba bekerülő éttermek ötféle minősítést kaphatnak.

A tányér jelöléssel ellátott hely az „ajánlott” kategóriába kerül, míg a Bib Gourmant elismerés az ár-érték alapján rangsorolja a kalauzba beválogatott éttermeket.

Az egycsillagos a „kellemes úti kitérőnek” számító és kiváló fogásokkal büszkélkedő hely, a kétcsillagosok már hosszabb kitérőt is megérnek, a háromcsillagos étterem pedig akár egy külön utazást is megér a szakmai csúcskalauz összeállítói szerint.

Ma este hatkor élőben, online közvetítésen keresztül jelentik be az első magyarországi Michelin Guide 2022 kiadványba beválogatottak teljes listáját, a Michelin-tányéros és Bib Gourmand jelöléssel, valamint a Michelin-csillagokkal elismert éttermek névsorát. A várakozások szerint 40-50 étterem szerepelhet a listán, különböző minősítésekkel.

Az esélylatolgatás már hetek, hónapok óta lázban tartja a fine dining magyarországi rajongótáborát is.

A Vas megyei hírportál, a vaol.hu tegnapi cikke szerint például az őriszentpéteri Pajta lehet az első vidéki Michelin-csillagos étterem.

A gasztronómiai szakportál, a Dining Guide pedig ennél is továbbment, mindhárom fő kategóriára összegyűjtötték, illetve megtették tétjeiket. Listájuk impozáns, és vélhetően nagy arányban, akár teljesen találónak is bizonyulhat majd.

A szaklap listáján a Michelin-csillagra legesélyesebb két vidéki étterem a Mészáros Ádám – egykori Onyx – séf vezetésével működő turai Clarisse és a Pesti István nevével fémjelzett tatai Platán Gourmet szerepel az élen.

Mellettük további esélyesként nevesítik az esztergomi Bistro42-t Barna Ádám séffel, valamint a debreceni IKON-t Thür Ádám és a Farkas Richárd séf irányítása alatt működő őriszentpéteri Pajtát.

Az encsi Anyukám Mondta, a budaörsi Rutin mellett három balatoni hely szerepel a Bib Gourmand-esélyesként számontartottak között. A balatonszemesi Kistücsök, a balatonfenyvesi Konyhám, a balatonfüredi Mór24 révén a Balaton környéke egész biztosan felkerül a világ csúcsgasztronómiai térképére a Michelin Guide jóvoltából.

Michelin-csillagos éttermek 2021-ben Budapesten – Costes Downtown, – Borkonyha Winekitchen, – Costes, – Stand, – Babel – Essencia (új) – Salt Budapest (új) Emellett Michelin-tányéros minősítést kapott a Hoppá! Bistro, Felix, Stand25 Bisztró, Spago by Wolfgang Puck, Rumour, Pasztell, Csalogány 26, Arany Kaviár, Baltazár, Alabárdos, Zona, St. Andrea, Mák, Tigris, Textúra, Nobu Budapest, Laurel Budapest és a Fricska.