Hetedik éve élnek azok a kedvezményes adószabályok, amelyek az úgynevezett hobbigyűjtők dolgát könnyítik meg. A rendelkezéseket annak idején sokan félreértették, egyesek félremagyarázták, és még politikai csörték is kialakultak miatta, a gyakorlat azonban azóta a hétköznapi ügymenetben megfelelően kialakult. Ez pedig azt mutatja, hogy

évente fél- és egymilliárd forint közötti adózott jövedelem üti az erdőt-mezőt járó magánszemélyek markát

– eközben pedig az állam is szert tesz némi összegekre.

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

A ma is élő szabályokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője, Kis Péter András ismertette a Világgazdaság kérdésére.

A rendelkezések kizárólag azoknak a teendőjét könnyítik meg, akik nem őstermelők, és nem is egyéni vállalkozók, hanem magánemberként, egyfajta mellékes keresetkiegészítésért járják a természetet

– kezdte Kis Péter András. Fontos mozzanat az is, hogy a passzusok csak akkor alkalmazhatók, ha a hobbigyűjtők hivatalos felvásárlónak adják el a vadon talált portékát, a csigát, gombát, medvehagymát, esetleg a bodzavirágot, csipkebogyót, netán a levendulát vagy más hasonló, nem védett állatot és növényt. Ekkor ugyanis a leadott termény, állat ellenértékének 25 százaléka számít jövedelemnek, vagyis erre a részre számítandó fel a 15 százalékos személyi jövedelemadó.

Idén augusztusig a hobbigyűjtők 493 millió forintot kaptak a felvásárlóktól, az államnak pedig megközelítőleg 18,5 millió forint adóbevétele származott

– közölte a szóvivő.

A korábbi években is rendre százmilliós összegek szerepeltek az aktuális adóhatósági összesítésben. A szabályok első évében,

2016-ban például 490 millió forint bevételre tettek szert az erdőt-mezőt járó magánszemélyek. A következő két esztendőben hasonlóan alakult az éves érték, miközben 2019-ben már 660 millió forintot tehettek zsebre az érintettek, 2021-ben pedig majdnem nyolcszázmilliót.

Ezzel – nyilván – növekedett az állami bevétel is.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Kis Péter András kiemelt még néhány fontos tudnivalót. Például azt, hogy

a hobbigyűjtőknek semmilyen adóügyi kötelezettségük nincs:

a közterhet a felvásárló számolja ki, majd levonja azt a gyűjtőnek járó összegből, s be is vallja az adóhivatalnak. Ez azt is jelenti, hogy a magánszemélyeknek nem kell kérvényt beadniuk a hatósághoz, vagy igazolást kérniük a NAV-tól, ahogy a bevallással és az adófizetéssel sem kell vesződniük. Lényeges az is, hogy a felvásárlók nem egy-egy magánszemélyhez kötve kezelik és adják meg az adatokat, hanem ömlesztve, ilyen értelemben anonim módon.

A szóvivő ugyanakkor azt külön is hangsúlyozta, hogy a kedvezményes rendelkezések csak akkor alkalmazhatók, ha a hobbigyűjtő betartja a feltételeket. Ha az összegyűjtött terményeket, csigákat valaki nem felvásárlónak adja el, akkor a kapott ellenérték az érintett önálló tevékenységéből származó bevételének minősül, s bevallásadási kötelezettség alá tartozik.