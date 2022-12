Délután 2 órakor ismét összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) monitoringbizottsága, hogy tárgyaljon a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum mértékéről – tudta meg a Világgazdaság Palkovics Imrétől, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökétől. A szakszervezeti vezető hozzátette: a legutóbbi egyeztetések óta több új fejlemény is van, egyrészt Czomba Sándor lett a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár és a minimálbértárgyalások felelőse a kormányban, akivel informálisan tegnap találkoztak a munkavállalói érdekképviseletek, másrészről, szintén új fejlemény, amiről Orbán Viktor a KAVOSZ konferenciáján beszélt, azaz hogy nincs semmilyen mozgástere a kormánynak jövőre, már ami az adócsökkentéseket illeti.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A munkáltatók ugyanis előzetesen a 15 százalékos minimálbér-emelés feltételeként a szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentését szerették volna elérni a kormánynál.

Ezzel új helyzet jött létre, a munkáltatók az általuk még elviselhető mértéktől nehezebben fognak elmozdulni

– fűzte hozzá Palkovics Imre, aki szerint a szakszervezeti oldalon sincs teljes egység, ugyanis a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek van egy elég extrém, 26 százalékos javaslata, és a Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok is tartják magukat a korábbi álláspontjukhoz, azaz az infláció mértékétől függő emelést szeretnének kiharcolni.

Palkovics Imre jelezte, hogy a mai tárgyaláson ott lesz a Pénzügyminisztérium képviselője, és az ígéretek szerint a szociális partnerek a délután folyamán megismerik, hogy milyen inflációs és növekedési adatokkal tervez jövőre a kormány.

Korábban is írtunk róla, hogy az idei tárgyalások legnagyobb kérdése a jövő évi infláció lesz, ezzel tehát érdemben is folytatódhat az alkudozás a felek között. A délutáni egyeztetésről a Világgazdaság is beszámol.