Aki várakozott már Afganisztánban – mint például én is –, hogy egy német vagy más NATO-ország gépével végre hazajöhessen, az igazán tudja értékelni, hogy milyen fontos is ez a képesség. Már az, hogy nem kell sorban állnunk, de nyilván emlékszünk a kabuli kimenekítési akcióra, ahol megmutatták a szakembereink – a hajózók és a különleges műveleti katonák –, hogy képesek voltunk a sajátjainkat és más nemzet tagjait is kihozni onnan. Úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy kiszolgáltatott helyzetből kiszolgálók lettünk