Félpanzió, reggeli, hotel, önálló ház és wellness, ezek a leggyakrabban használt szűrők a húsvéti szállásajánlatok között böngészők körében – tudta meg a Világgazdaság Kelemen Lilitől, a Szallas.hu sajtószóvivőjétől.

A fürdőzés erős mozgatórugó a keresleten belül ilyenkor is

Fotó: Unger Tamás

Az all inclusive ajánlatokra a belföldi piacon nincs olyan tömeges igény, mint például a török, az egyiptomi vagy más mediterrán tengerpartokon, ahol a turisták többsége kifejezetten igényli a teljes körű ellátást. Magyarországon éppen ezért ilyen téren nem lehet sok ajánlatra lehet bukkanni, viszont aki keres, talál erre opciót nálunk is. A wellness-szálláskínálatban húsvétkor 14 hely all inclusive ajánlata szerepel, méghozzá Zalakaroson, Lentiben, Bükfürdőn, Sárváron, Felcsúton, Nyíregyházán, Hévíze, Rátkán, Balatonfüreden és, Ugodon, ezek közül hat szálláson még találtunk szabad szobákat.

A teljes belföldi, húsvéti foglalásaink harmada szól wellness-szálláshelyre

– mondta Kelemen Lili. A Szallas.hu elemzése szerint miközben a helyi wellness lehetősége már a szálláshely által kínált legfontosabb szolgáltatások közé tört fel, a település vagy a régió fürdőhelyi kínálata gyakorlatilag az első.

A top települések listájából is látszik, hogy a fürdőzés erős mozgatórugó ilyentájt is, a legnépszerűbbek között a fürdővárosok vannak hagyományosan. A Szallas.hu-n leadott foglalások száma alapján Eger, Gyula, Hajdúszoboszló a dobogós, a főváros a top 10-es lista utolsó helyén szerepel.

A húsvéti fürdőzés egyértelműen népszerű, több mint három héttel az ünnepnapok előtt már a majdnem 2,8 ezer wellness-szállás kétharmada megtelt, cikkünk írásakor pontosan 921 foglalható hely volt csak. A tavaszi utazási láz idén korán kitört és szép forgalmat ígért, miután már több mint egy hónappal húsvét előtt az közölte a Szallas.hu, hogy 17 százalékkal a tavalyi felett jár az előfoglalási szint. (Nyárra még ennél is nagyobb, 40 százalékos az időarányos plusz.)

A dinamikus, vagyis az aktuális kereslethez alkalmazkodó árazás miatt nincsenek kőbe vésett ajánlatok, a szűken vett húsvéti időszakra, tehát a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedőben három éjszakára, két főre ellátás nélkül 350 ezer forintért, reggelivel 445 ezerért találtunk épp csúcsárakat, ami időközben is változhatott.

Nem kell azonban mindenképp százezreket fizetni, van wellness szolgáltatásokat kínáló szálláshely három éjszakára, két főre 20 ezer forint körüli összegért is.

Az árlista tetején a hotelek szerepelnek, a hostelek pedig a legolcsóbb opciókat jelentik. A vendégházak ajánlatait érdemes alaposabban átnézni a húsvéti wellnessre vágyóknak is, mert az árakat csomagban közlik, miközben az adott hely kapacitása lehet, hogy többszöröse az egyébként olcsóbbnak tűnő másik szállásnak.

A legdrágább, még foglalható ajánlatok listáját egy hosszúhetényi vendégház vezeti 900 ezer forintos, három éjszakára szóló ajánlatával, ami valójában egy 29 ágyas üdülőház hirdetése, ami így már nem is luxuskategória, hiszen személyenként cirka 10 ezer forint egy éjszakára félpanziós ellátással. Hosszúhetény ráadásul az a csodafalu, ahonnan két étterem is bekerült a Michelin étteremkalauzba.

Bőséges a szaunakínálat is

Fotó: Berán Dániel

Wellness a szálláshelyen

A wellness-szolgáltatások közül a különböző szálláshelyeken más-más elérhető, és eltérő a választék nagysága is. Van olyan wellness-szálláshely, ahol csak a szauna, vagy csak a dézsafürdő van feltüntetve lehetőségként, és akad olyan, ahol szinte minden van. A rekorder az a szálláshely, ahol 33 pontban részletezik a listát. Soroljuk, hogy pontosan mi mindent találtunk a szálláshelyek kínálatában:

szauna

finn szauna

infraszauna

illóolajos szauna

szaunaszeánsz

gőzfürdő

gőzkamra

dézsafürdő

jacuzzi

buzgár

gejzír

masszázs

derékmasszázs

ülőmasszázs

fekvő masszázs

relax szoba

csendszoba

sókamra

aromakabin

beltéri medence

szabadtéri medence

élménymedence

gyermekcsúszda

ülő pezsgőpad

masszázsfúvóka

nyakzuhany

napozóterasz

orvosi szoba