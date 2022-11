Ha van magyar település, ahol gasztronómiai robbanásra figyelmeztet a Michelin friss magyar étteremlistája, akkor az a kelet-mecseki Hosszúhetény.

A régi malomból lett Almalomb étterem, a háttérben a Zengő. Fotó: Pető Sándor

A 3500 lelkes falu kettőt vitt el a Michelin 33 magyar vidéki ajánlásából, ráadásul még egy zöld Michelin-csillagot is. Az ajánlott éttermek a régi malomból átalakított Almalomb, illetve a falu és a tulajdonos nevét egyaránt őrző Hosszú Tányér.

A Michelin által Magyarországon listázott 62 étteremből átlagban 158 ezer lakosra jut egy, ami a százszorosa a hosszúhetényinek – globális adataink nincsenek, de nem kizárt, hogy az utóbbi világrekord alacsony. A település éttermeinek fele szerepel a Michelin-listán, egynegyedük pedig – az Almalomb – Michelin-csillaggal is rendelkezik.

Fotó: Pető Sándor

A falu sikere nemcsak országos léptékben feltűnő, hanem a régióban is. A közelben a turisztikai slágernek számító Pécs és Villány éttermei jutottak még egy-egy Michelin-ajánláshoz, együtt annyihoz, mint egymaga Hosszúhetény.

Ők az idei magyar Michelin-csillagosok – vidéki éttermek is felkerültek a legjobbak közé, Széll Tamásék két csillagot is kaptak 2020 óta a Michelin a fenntartható gasztronómiát is díjazza, mégpedig zöld csillaggal. Ebben az elismerésben részesült az Almalomb (séf: Szabó Kitti), a Grefl Major (Gyűjtő Ádám), az Onyx Műhely (Niszka Anna) és a Salt (Tóth Szilárd).

A Pelényi Margit tervezte újrakonstruált Almalombban a környezet is különleges, sokan már csak ezért is jönnek. Fotó: Pető Sándor

A történelem ismétli önmagát, hiszen majd száz éve a pécsi lapok irigykedve emlegették a hazai falusi turizmus bölcsőjeként is ismert Hosszúhetény idegenforgalmát. A háború után hosszú szünet következett – bár a gyönyörű Kelet-Mecsek továbbra is vonzotta a kirándulók tömegeit –, aztán a 90-es évek elején hirtelen hullámban indult újra a helyi szállásadás. Az utóbbi évtized már az éttermeké, és az út a Michelin-listáig vezetett.

Megkapták a Zöld Michelin-csillagot, lemerült a hosszúhetényi étteremvezető telefonja a foglalásoktól Sok száz azonnali asztalfoglalást könyvelhettek el már az első nap a Michelin Guide 2022-es magyarországi válogatásába újoncként bekerült vidéki éttermek.

Tavaly először jelentetett meg önálló kiadványt a hazai éttermekről a Michelin, és az akkori budapesti kalauz után idén először közöltek már Magyarország egészéről étteremlistát, és így került az ő ajánlásaikat figyelő gourmet-k látókörébe a két hosszúhetényi étterem is.

Az aprócska, ám meglepetésekkel teli Hosszú Tányér a látványkonyhával. Fotó: Pető Sándor

A jól értesültek már korábban is ismerték őket, mindkét étterembe messze földről érkeztek már korábban is vendégek, és most rohamra készülhetnek fel.

Különösen nehéz lehet majd az aprócska Hosszú Tányérba bejutni, de azért érdemes megpróbálni, hátha más is erre számít.

Az Almalomb rendezvényeivel és saját termékeivel is meglepi vendégeit, többek között kávét pörkölnek, és kapszulás kávét árulnak, természetesen – zöld csillagos étteremhez illően – komposztálható formában. A vendégházuk kapujában két elektromos autó töltő is van már évek óta.