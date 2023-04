Olyannyira nem működik Budapest, hogy a kerületi önkormányzatok inkább saját zsebből fizetnek olyan tevékenységeket, amelyeket a Fővárosi Önkormányzatnak kellene – írja a Metropol.



A lap példaként hozza fel, amiről mi is írtunk, hogy a XVIII. kerület vezetése úgy döntött, nem vár tovább a fővárosra, önerőből újítja fel az Üllői utat. Karácsony Gergely még a kampányban ígérte meg, hogy az utat komplexen felújítják, ám a főváros nem tett semmit az ügy érdekében, ezért a DK-s polgármestere átvette a feladatot.

Ugyanakkor szerte a városban találni hasonló példát: utcasepréstől kezdve a többmilliárdos útfelújításig terjednek azok a tevékenységek, amelyeket a kerületek átvállalnak a fővárostól. A belvárosban például alig maradt olyan park, amelynek működtetését a polgármester, Szentgyörgyvölgy Péter ne kérte volna át magukhoz, a kerülethez.

Ezentúl léteznek kisebb forgalomtechnikai feladatok, mint amikor ki kell igazítani egy kereszteződést, vagy egy kanyarodósávot kell létesíteni és vannak példák zebrák és jelzőlámpás kereszteződések létesítésére is, a skála széles. Egy közös van bennük, hogy ezek mind Karácsony Gergelyék kötelező feladati lennének. Érdekesség, hogy nemcsak a kerületek nyúlnak a zsebükbe, hogy megoldják Karácsonyék helyett ezeket a tevékenységeket, hanem agglomerációs városok is. Dunakeszi önkormányzata például nem bírta nézni és kivárni Karácsony Gergelyéket, és Újpesttel összefogva saját forrásból finanszírozták a külső Szilágyi út végén lévő csomópont kialakítását.

A kukák egy részét is a kerületek helyezték vissza

Az első megdöbbentő lépése Karácsonynak 3 ezer kuka leszereltetése volt, akkor spórolásra hivatkozott a főpolgármester. Azóta már Horváth Csaba fővárosi szocialista frakcióvezető is belátta és le is nyilatkozta, hogy hiba volt a lépés, mert szinte láthatatlan a megtakarítás összege, olyan kevés, ugyanakkor elárasztotta Budapestet a szemét. Azóta több kerületben, például a szintén balos vezetésű Józsefvárosi Önkormányzat is, saját költségen helyeztettek ki kukákat – a főváros helyett.

Karácsonyék gondatlansága miatt teljesen lepusztult a játszótér

A Hild téren lévő belvárosi játszótér a Fővárosi Önkormányzat kezelésében teljes mértékben lepukkant, ezért kezdeményezte és vette át 2021-ben az V. kerületi önkormányzat a terület kezelését. Karácsony Gergelyék a hozzá rendelt anyagi forrás biztosítása nélkül adták át a parkot, ami addigra teljes mértékben lepusztult, a játszótér balesetveszélyessé vált, annak felújítása elkerülhetetlenné volt. Így a beruházást Belváros önkormányzata önként vállalt feladatként, saját anyagi forrásából, a Fővárosi Önkormányzat helyett finanszírozza.

Fidesz: Nem igaz, hogy nincs pénze a fővárosnak

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője azt nyilatkozta a lapnak, hogy 2021-ben 20 milliárddal több iparűzési adó folyt be, mint ahogyan azt tervezték. 2022-ben 30 milliárddal több folyt be az előző évihez képest, és most 2023-ban 76 milliárd forinttal több iparűzési adó bevételre várnak a tavalyi évben befolyt összeghez képest. Ne felejtsük el azt sem, hogy 200 milliárdot hagyott a kasszában Tarlós István. Nincs eltérő jogi, illetve pénzügyi helyzete a fővárosnak vagy Angyalföldnek vagy Mátyásföldnek. Annyi a különbség, hogy az adott kerületek jobban gazdálkodnak. Ha Budapestnek nem facebookozó, siránkozó és másra mutogató vezetője lenne, hanem olyan, aki agilis, a városát szerető és az abban élőkért valóban tenni akaró, akkor nem itt tartana a főváros, ahol tart – jegyezte meg a képviselő.