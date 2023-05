Elkészült a Balatonvilágos Aliga Port, a Balaton legújabb kikötője – írja a Magyarepitok.hu a beruházó Pro-mot Hungária Kft. és a fejlesztő Bayer Property Zrt. tájékoztatására hivatkozva.

A Balaton északi oldalán lévő Kék szalag Port kikötőt tavaly nyáron adták át. Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

Az új kikötő május 31-én nyitja meg a kapuit a hajósok előtt és

213 téliesített hajóhellyel rendelkezik.

A létesítményt okosmérővel is felszerelték. Az építés nyolc hónap alatt ment végbe speciális vízépítési eszközökkel. Az új kikötő méreteit jól mutatja, hogy tavaly nyáron is átadtak egy ilyen infrastruktúrát, csak akkor az északi parton. A Kék szalag Port területén 140 hajóállást alakítottak ki, ennél tehát több mint 50 százalékkal nagyobb a Balatonvilágos Aliga Port kapacitása. A Balatonnál mintegy 70 vitorláskikötő működik, a 213 hajóhely ebben az összevetésben is tekintélyesnek mondható.

Az új kikötő egyébként a volt Club Aliga 47 hektáros területén tervezett beruházások első projekteleme. A fejlesztők bemutatták a központi Agóra-tér végleges koncepciótervét is, amelyben étterem, delikátesz, szuvenírbolt, borszaküzlet és bár, hajós és horgászbolt, illetve egyéb szociális létesítmények és szolgáltatások kapnak helyet. Ehhez jön még hozzá a balatonvilágosi magasparton tervezett lakóépületet kialakítása.