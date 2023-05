Aktívan készül a Sunwoda az európai piacra való belépésre, egyebek mellett Magyarországon akkumulátorgyár építését tervezi – ez is olvasható abban a közleményben, amely a napokban járta be a nemzetközi szaksajtót és a távol-keleti médiát is. Azt nem részletezi, hogy hazánkban pontosan hol lenne a helyszín.

A Sunwoda a világ kilencedik legnagyobb akkumulátorgyártója. Fotó: Xu Congjun / VCG via Getty Images

A közlemény eredetileg arról számolt be, hogy a kínai a Sunwoda Electronics Ltd. együttműködési megállapodást írt alá az SK ie technology nevű céggel, amely egyébként a nálunk már gyártókapacitással rendelkező dél-koreai SK csoport leánya. Ez globális vetületében is fontos hír, hiszen egyfelől az akkutechnológiában vezető államok, Dél-Korea és Kína kooperációja történik, másfelől a világ egyik legnagyobb beépített akkukapacitásával rendelkező cégek stratégiai partnersége született meg.

Magyar szempontból azonban sokkal fontosabb a közlemény második felében szereplő, az imént idézett rövid megjegyzés.

Eddig ugyanis nem volt ismert, hogy a Sunwoda magyarországi terjeszkedésre készül.

Az európai szándék borítékolható volt, miután még 2022-ben a kínai akkugyártó tőzsdére lépett Svájcban. Az viszont, hogy első körben a magyar piacon vetné meg a lábát, mindenképpen meglepetés.

Mit kell tudni a Sunwodáról?

A Sunwoda kínai vállalat, és nem is akármilyen: a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója. Még 1997-ben alapították, 2011-től van jelen a kínai tőzsdén, majd tavaly a svájci tőzsdére is bejegyezték. Éppen 15 éve, 2008-ban indította el hivatalosan az elektromos járművek akkumulátor-üzletágát. Mostanra

a világ tíz legnagyobb, elektromos járművekhez akkumulátort gyártó cég egyike, a kilencedik pozíciót elfoglalva.

A kínai piacon az ötödik helyen áll ebben a kategóriában. Portfóliója kiterjedt, számos energetikai technológiát és hardvereket is kínál. Közel tucatnyi gyártókapacitása Kínára és Indiára korlátozódik, de fiókteleppel rendelkezik Franciaországban, Németországban, az USA-ban és Izraelben is. A kimutatások szerint a vállalat akkumulátoreladásai 2022-ben 253,2 százalékkal, 9,2 gigawattórára nőttek. Ezzel a tempóval pedig a nyomába ért a fő riválisainak, például a CATL-nek és a BYD-nek. Tavaly novemberben arról írt a nemzetközi sajtó, hogy a Volkswagen a Sunwoda akkumulátorait választotta a hibrid járműveihez, de a kínai cég beszállít a Renault és a Nissan csoportnak is, ahogy a Dongfeng konszernnek is partnere. A Sunwoda jelenlegi éves akkumulátorgyártási kapacitása 40 gigawattóra és ezt 2025-re 138 gigawattórára növelné.

Lehetséges, hogy a Sunwoda Magyarországon terjeszkedik?

Papíron ez egyáltalán nem kizárt, hiszen az európai a világ második (Kína után) legnagyobb elektromosautó-piaca, Magyarország pedig a járműgyártásban meghatározó szerepet tölt be. A kínai akkutechnológia világvezető, a nagy nyugati márkák rendszeresen velük szerződnek a villanymodelljeikhez. Ebből a szempontból a magyar gazdaság páratlan olvasztótégely, Nyugat és Kelet találkozási pontja. Ezt számos beruházás bizonyítja, elég csak a legfrissebbre gondolni. A szintén kínai Eve Power azért fejleszt üzemet 400 milliárd forint értékben Debrecenben, mert a BMW is ott építi meg high tech gyárát. A Sunwoda magyarországi bővülését erősíti, hogy ez a törekvése egy hivatalos közleményben is immáron szerepel. Ha ez valóban bekövetkezik, Magyarország már eddig is jelentőségteljes pozíciója a globális zöldjárműgyártásban határozottan tovább erősödne.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy magyar oldalról semmiféle formális vagy informális tájékoztatás nem látott napvilágot eddig a Sunwodáról.

A Világgazdaság kitartóan kereste a külföldi működő tőke témájában illetékes tárcát, a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, de nem érkezett válasz. Ez persze nem jelenti azt, hogy rövid időn belül ne jelenthetné be a magyar kormány, hogy megszületett a megállapodás a Sunwodával. Az bizonyos, hogy a magyar kormány napiendjén vannak bejelentések a kínai járműipar vonatkozásában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éppen a héten látogatott Pekingbe. Felszólalt a Kína–Közép-Európa kereskedelmi kiállítás megnyitóján is, és hangsúlyozta, hogy Kína Magyarország stratégiai partnere. A magyar tárcavezető szintén kínai útján közölte azt is, hogy a következő időszakban újabb hárommilliárd eurónyi kínai autóipari beruházás jön hazánkba. Jelezte, hogy ezek hozzájárulnak a gazdasági növekedés fenntartásához. Azt is elmondta, hogy a beruházások az európai autóipar megújítása érdekében, valamint a német vállalatoktól kapott megrendelések miatt érkeznek a kontinensre.