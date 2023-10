Hosszú távra biztosítja a Dreher Sörgyárak jövőjét az Asahi Group Holdings és az Asahi Europe & International összesen 100 milliárd forintos fejlesztéssorozata. A korábbi évek beruházásait kiegészítve a sörgyártás teljes folyamatát emeli új szintre a most bejelentett többéves program, ami a kapacitás- és hatékonyságnövelés mellett a vállalat ambiciózus örökségépítési és fenntarthatósági céljait is szolgálja.

Fotó: Róka László

A 2017-es tulajdonos és a magyarországi vezetőváltás új irányt hozott a sörgyár életébe. Az Asahi nemzetközi és európai stratégiájával összhangban megszületett a „Drehertől Dreherig” örökségépítési filozófia, amely – csakúgy, mint az 1948-as államosítás előtt – a prémiumizációra, valamint a hagyomány és a modernitás ötvözésére koncentrál a működés-, termék- és vállalatikultúra-fejlesztés területén. Az ezt követő hat év következetes építkező munkája a piaci pozíciók megerősödését, a munkavállalói jólét és elégedettség növekedését, agilis vállalati működést és javuló jövedelmezőséget hozott, ezzel nyitva meg az utat a jövőbeni beruházások előtt.

Jövőre ünnepeljük a Dreher Sörgyárak alapításának 170. évfordulóját. A gazdag történelmi hagyomány, a négygenerációs munkahely nemcsak büszkeséget, de felelősséget is jelent mindannyiunk számára, akik ennek a vállalatnak a jelenén és jövőjén dolgozunk. Szakmai és üzleti sikereinkkel elértük, hogy az Asahi Group Holdings és az Asahi Europe & International 2023-ban minden idők legnagyobb magyar söripari beruházásába kezdjen bele velünk. Ha továbbra is tudjuk tartani a cégcsoport üzleti elvárásait, és teljesítjük a kitűzött mérföldköveket, akkor ebből a százmilliárd forintból valóban megalapozzuk a gyár és a munkatársaink sokéves jövőjét

– mondta el Békefi Gábor, a Dreher Sörgyárak vezérigazgatója.

Ahogy korábban, úgy a most bejelentett beruházásokban is kiemelt figyelmet kap a „Drehertől Dreherig” örökségépítési filozófia, azaz az innovációk bevezetése mellett a magyar sörgyártás hagyományainak ápolása. Az új egységek építése és a modernizálás mellett jövőre a vállalat alapításának 170. évfordulóját különleges programokkal ünneplik majd a Dreher Söripari Emléktárában és más ikonikus gyártelepi helyszíneken. A vezetőség, akárcsak a múzeumi söripari relikviák esetében, a helyi védelem alatt álló épületek és egyéb különleges ipari értékek hosszú távú megőrzésében is elkötelezett.

Első lépésként harmincmilliárd forintból építi ki a fenntartható gyártási láncot a Dreher

A sörgyártás hagyományosan hat nagyobb lépésből áll: a főzőházi eljárásokat az erjesztés, majd kondicionálás követi, ezután jöhet a szűrés, pasztőrözés és palackfejtés. Az elmúlt két évben megvalósult és a most bejelentett beruházások több folyamatot érintenek: a kompresszorokat és szűrőberendezéseket egy 4,6 milliárdos forintos fejlesztés részeként tavaly cserélték, míg idén tavasszal a pasztőrözés és fejtés hatékonyságát növelték a kor egyik legmodernebb alumíniumdobozos gyártósorának üzembe helyezésével, összesen 7 milliárd forintból.

A következő évtizedet érintő százmilliárdos beruházás első mérföldkövén 2023–2026-ban nagyságrendileg 30 milliárd forintos keretből dolgoznak a vállalat szakemberei.

Ennek elemeként a gyár majdani, minden elemét kiszolgáló új energiaközpont egy részének építését kezdik meg, amely nemcsak a kapacitásnövekedést, de a vállalat ambiciózus fenntarthatósági céljainak elérését is támogatja. Ebben az időszakban újul meg egészében az erjesztés és a pincékben való kondicionálás szakasza. Ez a tartályok cseréje mellett az új technológiák bevezetését is jelenti, ami a vállalat munkatársainak folyamatos képesség- és tudásfejlesztésével jár együtt.