A Budapesti Rendőr-főkapitányság kerületi kapitányságai és a Közlekedésrendészeti Főosztály rendőrei Budapest területén összesen 64 esetben hajtottak végre akciót az év tizedik hónapjában – írta a Police.hu. Az ellenőrzésekhez nem csupán rendőri jelleggel ellátott szolgálati gépkocsikat és motorkerékpárokat, hanem civil jellegű járműveket is igénybe vettek. Az egyenruhások statikusan, illetve mozgó járművekből is mérték a közlekedő gépjárművek sebességét.

Októberben összesen 815 gyorshajtó akadt fenn a rostán.

Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Egy hónap alatt 506 esetben történt valamilyen intézkedés; ezen belül sebességtúllépés miatt 157 helyszíni bírságot, 55 közigazgatási bírságot szabtak ki, két esetben közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel. A sebességtúllépésekről összesen 601 leállítás nélküli felvétel készült.

„Drifteléshez” kapcsolódó szabályszegések miatt 17 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, két esetben pedig szabálysértési feljelentés készült. Engedély nélküli átalakítás miatt két esetben szabálysértési feljelentést tettek az egyenruhások.

A rendőrök ittasság gyanúja miatt 20, míg bódultság gyanúja miatt két vezetőt fogtak el, továbbá 17 embert mintavétel céljából állítottak elő. Körözés miatt egy ember fogtak el az akciók során, valamint 18 esetben éltek büntetőfeljelentéssel. Egyéb ok miatt (jellemzően járművezetéstől eltiltás) kilenc főt fogtak el, és további nyolcat (jellemzően engedély nélküli vezetés miatt) előállítottak.

Zéró toleranciával léptek fel a közlekedés biztonságát veszélyeztető magatartások ellen, így a közlekedők egyéb természetű szabályszegései miatt is, mint például hiányos világítás, kézben tartott mobiltelefon használata vezetés közben vagy lejárt műszaki érvényesség miatt,

illetve biztonsági öv használatának elmulasztása miatt további 96 helyszíni bírságot és 61 közigazgatási bírságot szabtak ki, ezenkívül 29 szabálysértési feljelentést és 8 közigazgatási jegyzőkönyvet töltöttek ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság elkötelezett a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése mellett, ezen belül pedig abban, hogy a főváros utcáin ne történjen halálos baleset.

A BRFK közleményét a Magyar Nemzet is szemlézte. A lap megírta, hogy a rendőrség rendszeresen tart és a jövőben is rendszeresen fog tartani hasonló közlekedésrendészeti ellenőrzéseket, valamint külön célellenőrzéseket a többi közlekedőre veszélyt jelentő járművezetők (így a gyorshajtók és az ittas vezetők) kiszűrésére. Ezeket az ellenőrzéseket a 2023. év második felében is kiemelt prioritásként kezelik.