Reprezentatív kutatást végzett a magyarok vitaminszedési szokásairól a tél küszöbén az egyik magyar gyógyszergyártó, a Bioextra Zrt. megbízásából az Ipsos. Az eredmény továbbgondolásra érdemes minden piaci szereplő szempontjából, mert azt tükrözi, hogy a vitaminszedés nem teljesen átgondolt, ezért nem kellően hatékony.

Fotó: Shutterstock

A felmérés tanúsága szerint a magyarok jellemzően nincsenek tisztában a vitaminok hatásaival , kölcsönhatásaival és azzal, hogy mit és mikor érdemes szedniük. Bár az utóbbi öt-tíz évben az egészségtudatosság erősödik a lakosságban, az csökkenti a keresletet.

A C- és D-vitamin hazai piacán idén a tavalyitól 30 százalékkal elmaradó patikai forgalomra számítok

– mondta Kádár Tamás, a Bioextra Zrt. üzletfejlesztési és üzletág-igazgatója, aki erről a Világgazdaság kérdésére nyilatkozott a társaság mai budapesti sajtótájékoztatóján.

Hozzátette, a cég termékeinek ára az infláció alatti mértékben emelkedett, mert úgy döntöttek, hogy a növekvő alapanyag-, csomagolóanyag- és szállítmányozási árat, vagyis a termék önköltségi árának emelkedését nem hárítják át a vásárlókra.

A Covid idején hatalmasat ugrott a C-vitamin és a D-vitamin forgalma, az utóbbi azóta is emelkedik, de a ráta laposabb. A koronavírus-járvány, a háború és az infláció összességében törte meg az emelkedő trendet, ami az idén a kiskereskedelmit meghaladó mértékű keresletcsökkenéshez vezetett. Nemzetközi trend a gumivitamin, de a magyar gyógyszergyártó cég üzletfejlesztési vezetője nem hisz ebben az irányban, és a termékkel kapcsolatban is fenntartásai vannak: nagyon kevesen tudnak jó gumivitamint gyártani, mert vagy sok cukrot tesznek hozzá, vagy egyéb szempontból kell óvatosan kezelni a végeredményt.

Ugyancsak komoly gyártói kihívás a multivitaminok adagolása, a túl nagy méretű tabletták. Számos ilyen készítményt a megfelelő mennyiségű hatóanyag-bevitel érdekében napi több adagra bontva ajánlanak fogyasztani. Probléma, hogy sokan rendszertelenül veszik be, és nem elegendő mennyiségben a vitaminokat, így a hatás elmarad, ami senkinek sem jó.

A kutatás készítői hangsúlyozták, hogy a vitaminok önmagukban nem oldják meg az összes feladatot, ám jelentős mértékben hozzájárulnak a betegségek megelőzéséhez.

Érdemes személyre szabottan meghatározni a vitaminszükségletet

Ablonczy Orsolya dietetikus kiemelte, hogy személyre szabottan, laborvizsgálatokkal, egyéni jellemzők, életkor, életmód és esetleges alapbetegségek figyelembevételével kell meghatározni a megfelelő vitaminszükségletet. Látható trend az immunerősítésre törekvés, ezért is vezető vitamin a C és a D. Az előbbit óvatosabban kellene szedni, mint sokan teszik, az utóbbit viszont pont fordítva, egész évben ajánlott lehet fogyasztani a dietetikus szerint.

A D-vitamin alapvitamin – szögezte le Jankovits-Kovács Dóra, a Bioextra minőségbiztosítási gyógyszerésze. A magyarok fele szed vitaminokat, a téli hónapokban, a megfázásos időszakban megugrik a kereslet, de a szakemberek nem támogatják a mértéktelen étrendkiegészítő-fogyasztást.

Milyen vitaminokat érdemes szedni?

A felmérés szerint a megkérdezettek 50 százaléka tudja, hogy ősszel az A-, B-, C-, D-, E-vitamint érdemes szedni. Megelőzni olcsóbb, mint kezelni, de nem önmagában a vitaminfogyasztás növelése a cél, hanem a személyre szabott szükségletekhez mért adagolás, a szűrővizsgálatok és az egészséges táplálkozás.

Az emberek bizalma most inkább a monovitaminok irányába mozdult el – mondta Kádár Tamás –, ami fakadhat már a tudatosságból is. Meg szokták nézni a leiratokat, a tájékoztatókat. Az online piactér bővülésével azonban sok silány minőségű termék is könnyen elérhető, ezért is intenek alapos tájékozódásra a piaci szereplők.