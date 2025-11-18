Vámháború: szétadóztatta az egész világot, most csekken osztja szét a pénzt Trump az emberek között

Az amerikai állampolgárok közvetlen részesedést kapnak a Trump-adminisztráció által tavasszal bevezetett vámoknak köszönhetően megnövekedett bevételekből. Ezt az amerikai elnök jelentette be hétfőn.

Donald Trump döntött: az amerikaiak részesedést kapnak a tavasszal bevezetett vámok miatt megnövekedett bevételekből / Fotó: AFP

Donald Trump a Fehér Házban tartott eseményen közölte, hogy az amerikaiak a jövő év közepe táján kapják meg a csekket erről.

Dollárszázmilliókat szedünk be vámok formájában. Részesedést fogunk kibocsátani valószínűleg a következő év közepén, esetleg kicsit később

– mondta.

Az elnök a múlt héten vetette fel azt az elképzelést, hogy

a vámbevételekből az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiak 2000 dollár értékben részesedhetnek, a fennmaradó összeget pedig az Egyesült Államok rekordmértékű, 38 ezermilliárd dollárt közelítő államadósságának csökkentésére fordítják.

Donald Trump átfogó vámrendszerének áprilisi bejelentését követően megugrottak az amerikai vámbevételek. Májusban 23,9 milliárd dollár volt a behozott áruk után az államkasszába befizetett vám, júniusban már 28 milliárddal, júliusban pedig 29 milliárddal gazdagodott az amerikai költségvetés.

A friss adatok szerint októberben a vámbevételek jóval meghaladták a 37 milliárd dollárt.

Joe Biden elnökségének négy éve alatt a szövetségi kormány havi vámbevételei 8-10 milliárd dollár között mozogtak.

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága a közelmúltban meghallgatást tartott, és hamarosan döntést hozhat a vámok kivetésének alkotmányosságáról.

A vámszabályok ellenzői szerint az elnöknek nem volt jogalapja saját hatáskörben, gazdasági és nemzetbiztonsági vészhelyzetre hivatkozva, a kongresszus beleegyezése nélkül vámokat bevezetni.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere augusztusban még azt mondta, hogy a kormányzat fő célja továbbra is a 38,12 milliárd dolláros államadósság csökkentése a vámbeszedésekből származó források felhasználásával. Azt mondta, hogy a pénzt először a szövetségi adósság visszafizetésének megkezdésére fogják felhasználni, nem pedig arra, hogy visszatérítéseket adjanak az amerikaiaknak. A pénzügyminisztérium szeptemberi jelentése szerint az év első három negyedévében 195 milliárd dollárnyi vámot szedtek be.