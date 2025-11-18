Deviza
Vámháború: szétadóztatta az egész világot, most csekken osztja szét a pénzt Trump az emberek között

Az amerikaiak részesedést kapnak a tavasszal bevezetett vámok által megnövekedett bevételekből. Donald Trump szerint százmilliók folytak be az államnak.
VG/MTI
2025.11.18, 09:25
Frissítve: 2025.11.18, 09:36

Az amerikai állampolgárok közvetlen részesedést kapnak a Trump-adminisztráció által tavasszal bevezetett vámoknak köszönhetően megnövekedett bevételekből. Ezt az amerikai elnök jelentette be hétfőn.

Donadl Trump
Donald Trump döntött: az amerikaiak részesedést kapnak a tavasszal bevezetett vámok miatt megnövekedett bevételekből / Fotó: AFP

Donald Trump a Fehér Házban tartott eseményen közölte, hogy az amerikaiak a jövő év közepe táján kapják meg a csekket erről. 

Dollárszázmilliókat szedünk be vámok formájában. Részesedést fogunk kibocsátani valószínűleg a következő év közepén, esetleg kicsit később

– mondta.

Az elnök a múlt héten vetette fel azt az elképzelést, hogy 

a vámbevételekből az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiak 2000 dollár értékben részesedhetnek, a fennmaradó összeget pedig az Egyesült Államok rekordmértékű, 38 ezermilliárd dollárt közelítő államadósságának csökkentésére fordítják.

Donald Trump átfogó vámrendszerének áprilisi bejelentését követően megugrottak az amerikai vámbevételek. Májusban 23,9 milliárd dollár volt a behozott áruk után az államkasszába befizetett vám, júniusban már 28 milliárddal, júliusban pedig 29 milliárddal gazdagodott az amerikai költségvetés.

A friss adatok szerint októberben a vámbevételek jóval meghaladták a 37 milliárd dollárt.

Joe Biden elnökségének négy éve alatt a szövetségi kormány havi vámbevételei 8-10 milliárd dollár között mozogtak.

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága a közelmúltban meghallgatást tartott, és hamarosan döntést hozhat a vámok kivetésének alkotmányosságáról. 

A vámszabályok ellenzői szerint az elnöknek nem volt jogalapja saját hatáskörben, gazdasági és nemzetbiztonsági vészhelyzetre hivatkozva, a kongresszus beleegyezése nélkül vámokat bevezetni. 

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere augusztusban még azt mondta, hogy a kormányzat fő célja továbbra is a 38,12 milliárd dolláros államadósság csökkentése a vámbeszedésekből származó források felhasználásával. Azt mondta, hogy a pénzt először a szövetségi adósság visszafizetésének megkezdésére fogják felhasználni, nem pedig arra, hogy visszatérítéseket adjanak az amerikaiaknak. A pénzügyminisztérium szeptemberi jelentése szerint az év első három negyedévében 195 milliárd dollárnyi vámot szedtek be.

Ez nem az első alkalom, hogy Trump felvetette az amerikaiaknak a vámbevételekből származó ösztönző csekkek felajánlásának ötletét. Októberben azt mondta: fontolgatja, hogy csekket ajánl fel az amerikaiaknak 1000 és 2000 dollár közötti értékben. 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
819 cikk

 

