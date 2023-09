Célszerűbb a napi többszöri, kisebb dózisokban pótolni a C-vitamint, mivel vízben oldódó vitaminfajta lévén négy-hat órán belül a vizelettel kiürül az emberi szervezetből – állítja Molnár Nikoletta, a Proformance Laboratories vezető kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi tudományos munkatársa.

Ezer milligramm C-vitaminnak nagyjából a fele hasznosul.

Fotó: Shutterstock

Kifejtette, a C-vitamin a belekben szívódik fel, azonban minél többet szedünk be egyszerre, annál inkább üríti azt a szervezetünk. Általánosságban elmondható, hogy 200 milligrammig a C-vitamin felszívódása közel százszázalékos, ezer milligrammnál már csak körülbelül a fele hasznosul, és még ez is rendkívül jónak mondható.

Azt se felejtsük el, hogy a napi bevitelben benne van akár a zöldség-gyümölcs fogyasztásunk, akár egy más készítményhez adott extra C-vitamin mennyisége is.

Ha ehhez szedünk még pluszban 1000 milligramm C-vitamint, az már nagyon sok lehet a vesénknek – mondta Molnár Nikolett, aki hozzátette, hogy a rendszeresség mellett az is fontos, hogy milyen formában juttatjuk be a vitaminokat, ásványi anyagokat a szervezetünkbe. A cseppekkel csak a hatóanyagot visszük be, nincs szükség csomósodásgátlóra, töltőanyagra, préselőre, egyéb mesterséges anyagra, amivel feleslegesen terheljük a szervezetet. A vízoldékony vitaminok és hatóanyagok esetében ez a leghatásosabb beviteli mód.

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a víz- és zsíroldékony vitaminok hasznosulása eltérő időpontban lehet eredményes. A koffein például több hatóanyag felszívódását gátolja, így a C-vitaminét is, ezért javasolt, hogy 1,5-2 óra teljen el a kávéfogyasztás és a C-vitamin bevétele előtt. Este sem ajánlott a C-vitamin-fogyasztás, mert élénkíthet és vízhajtó hatása van.

A D-vitamint inkább délben javasolt bevenni, mert az zsírban oldódó vitamin, és valószínűbb, hogy ebédidőben már eszünk olyat, ami segíti a felszívódását. A vas esetében az a legjobb, ha már reggel, éhgyomorra bevesszük, akkor tud a legjobban hasznosulni. Ezzel szemben a magnéziumnál nincs kötöttség a napszakot illetően. Mindegyiket a legjobb tiszta vízzel bevenni, ám a magnéziumot és a vasat mindig eltérő időpontban szedjük, mivel különben az egyik nem fog felszívódni.