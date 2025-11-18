Nagy bejelentést tett a honvédelmi miniszter: minden katonát érint Magyarországon, sok pénzt kapnak decemberben a számlájukra – „Kijártam a kormánynál”

Több tízezer szerződéses hivatásos katona és honvédelmi alkalmazott 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya juttatást fog kapni december elején – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere a Facebookra feltöltött videójában.

Fotó: Shutterstock

Hozzátette: a juttatással a honvédelmi tárca kifejezi megbecsülését mindazok iránt, akik a haza szolgálatát – a mindennapokban és a különleges helyzetekben egyaránt – felelősséggel, hivatástudattal és kitartással látják el. A juttatásra azok jogosultak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya 2025. augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll.

Ehhez érdemes hozzátenni, hogy 2026-ban ismét megkapják a fegyverpénzt a fegyveres szervek tagjai. Az érintett dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg jövőre.

A fegyverpénz kiszámolásánál alapösszegként a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeget veszik. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege. A juttatásra jogosultak lesznek

a honvédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (vagyis a katonai felderítés és elhárítás állományát is),

a rendőrség,

a Terrorelhárítási Központ,

a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

a büntetés-végrehajtási szervezet,

a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet,

az Országgyűlési Őrség,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, továbbá az Információs Hivatal esküt letett, rendfokozatot viselő tagjai.