A jövő év első napjára kétezer italosbodoz-visszaváltó automatát helyez ki a Mohu Zrt., a kötelező visszaváltási rendszer 2024. július 1-jei indulására pedig 5-6 ezer ilyen gép, illetve a kisebb településeken kézi visszaváltó pont áll a vásárlók rendelkezésére – jelentette be Pethő Zsolt, a társaság vezérigazgatója az automaták bemutatása alkalmából.

Szabó Szilvia és Pethő Zsolt. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Mohu két meghatározó méretű és nagy tapasztalatú európai gyártót bízott meg a berendezések gyártásával, az Envipco és a Tomra céget. A kiválasztás fő kritériuma az volt, hogy az eszközök hosszú ideig legyenek képesek megbízhatóan működni, és szintén megbízhatóan tudják leolvasni a csomagolásokon lévő ábrákat, kódokat, amelyek alapján a visszaváltás vagy megtörténhet, vagy nem.

Sok múlik a kódon és a logón

Az említett kódokat és ábrákat 2024. július 1-jétől a PET-palack, az italosüveg vagy a fém italosdoboz gyártója köteles feltüntetni a csomagolóeszközön. Annak érdekében, hogy a kód és az egyéb szimbólumok megfeleljenek az elvárásoknak, a tervezett címkéket előbb a Mohu Galvani úti bázisán jóvá kell hagyatni. Az előbbi dátum azt is jelenti – hívta fel a figyelmet Szabó Szilvia, a társaság gyártói felelősségi rendszerének felelőse –, hogy bár a jövő évtől kikerülnek az automaták a boltokba, addig nem lesz mit visszaváltani bennük, amíg meg nem jelennek az üzletekben a csak július 1-jétől kötelező feliratozású csomagolóeszközök. Mivel pedig a megfelelő vonalkód és logó nélküli dobozt, üveget vagy palackot nem fogadja el az automata, így ezeket nem érdemes már most otthon azért gyűjteni, hogy majd a jövő évtől a meghirdetett 50 forintjával beválthassuk őket.

Nem laposra taposva

Az automaták csak sérülésmentes csomagolóeszközöket fogadnak el. A PET-palackokat is kupakkal együtt várják, hiszen azokat szintén úgy kell gyártani, hogy a kupakjuk a lecsavarás után is rögzítve maradjon. Mindazonáltal e téren nem lesz nagy szigor: jöhet a kupak nélküli PET-palack is.

Van némi rugalmasság a kissé megnyomott sörösdobozok esetében is, de nem érdemes próbálkozni. Az újságíróknak tartott bemutatón az egyik automata a kicsit horpadt dobozt elfogadta, a másikat úgy köpte ki, ahogy kapta.

Kétféle logó lesz a dobozokon, annak megfelelően, hogy a termék egy- vagy többutas, vagyis csak anyagában újrahasznosítható, vagy újra is tölthető. Az egyutasokat az automata rögtön préseli vagy töri a kisebb helyigény és amiatt, hogy ne lehessen őket újra visszaváltani. A többutasokat kíméletesen gurítja, mert nem sérülhetnek az újbóli használat előtt.

Gyermekegészségügyre is mehet a pénz

Az elfogadott csomagolóeszközért járó 50 forintnak háromféle sorsa lehet. A magánszemély kérheti azonnal a bankszámlájára, de ehhez előbb le kell töltenie a szükséges appot, amelyen rögzíti a nevét és a bankszámlaszámát. Kérheti az 50 forintot utalványként, és el is adományozhatja. Az adományozás a Mohunál a tesztidőszak alatt a vállalat óvodáját segíti, a visszaváltó rendszer éles üzemében viszont a gyermekegészségügyet.

A visszaváltó magánszemély a pénzt az adott automatát üzemeltető bolttól kapja meg, amit a Mohu havonta megtérít a boltnak.

A visszaváltó automaták közül inkább a Tomra cég építi a nagyobbakat, amelyek mögött az üzletben külön helyet kell kialakítani a konténernek, vagyis kell hozzá egy raktár is. A műanyag és a fémpalackok, -dobozok közös konténerben landolnak, és csak később válogatják őket szét.

Mint a Világgazdaság érdeklődésére elhangzott, az új rendszerben az országban bárhol vásárolt palack vagy doboz bárhol visszaváltható, a külföldről érkező palack sorsa viszont nyitottabb.

A külföldről hozott sör doboza például csak akkor váltható vissza Magyarországon, ha itt előzőleg regisztrálták.

Importtermék esetében ez kötelessége is a kereskedőnek, ha pedig magánszemély hoz be PET-, fém- vagy üvegpalackos italt, akkor nem biztos, hogy szerencséje lesz. Azon múlik, hogy van-e a dobozon egyúttal magyar logó is. Romániában például most, november 30-án indul a kötelező visszaváltási rendszer. Azok a palackok mindkét országban visszaválthatók, amelyeken a magyar és a román logó is szerepel. A Baltikumban eleve szerepel mindhárom balti állam logója a dobozokon, palackokon.

Szintén a Világgazdaság kérdésére közölték, hogy

az egész rendszer beindulása mintegy 50 milliárd forintjába kerül a Mohunak, de ebbe az automatákon kívül minden beletartozik, kiemelten például az informatikai fejlesztések.

A kiadások a Mohunak a rendszerben fizetett díjakból apránként úgy térülnek majd meg, hogy a gyártók a Mohunak csatlakozási és használati díjat fizetnek.

Azokban a kisebb boltokban, amelyekben nem fér el visszaváltó automata, áprilistól egy appal és kézzel történik majd a visszaváltás. Amikor összegyűlik nagyjából ezer palack vagy doboz, akkor egy kisteherautó kimegy a helyszínre egy automatával, és elviszi az újrahasznosítandó anyagot.

A Mohu sorra vette, miért is fontos a visszaváltó automaták használata

Az EU előírása szerint 2029-ig a PET-palackok 90 százalékát vissza kell gyűjteni és újra kell hasznosítani. Jelenleg ezeknek a műanyag és üveg italos palackoknak, valamint fémdobozoknak csak a töredékét hasznosítjuk újra, ami hatalmas terhelés a környezetnek.

Jelenleg óránként 180 ezer, évente több mint másfél milliárd PET-palackot használunk el Magyarországon, aminek csak a töredékét hasznosítjuk újra.

A jelenlegi rendszerben nem követhető pontosan az újrahasznosítás, annyit lehet tudni, hogy a töredékét használjuk újra. És az újrahasznosítás sincs még azon a szinten, hogy újra palackot készítsenek belőle.

Az egységes, 50 forintos visszaváltási díj motiválja a vásárlót arra, hogy visszavigye a palackot, ezzel értékes újrahasznosítható alapanyagot juttat vissza a gazdaságba, és megóvja a környezetet.

Egy jól működő visszaváltási rendszerrel (DRS) 3,3 milliárd darab, mintegy 158 ezer tonna italcsomagolás gyűjthető vissza Magyarországon. Ebből 1,7 milliárd a PET-palack (50 ezer tonna), 1,3 milliárd az aludoboz (18 ezer tonna) és 0,3 milliárd az üveg (91 ezer tonna).

A már működő rendszerekben a visszaváltási arány a piacra dobott mennyiségek 90 százaléka körül alakul, de elérhető a közel 100 százalék is. Szlovákiában alig egy évvel a bevezetés után már 70 százalékos volt a visszaváltás.

Egy ilyen rendszerben követhető lesz a visszaváltott palackok útja. Az ipar tud tervezni, vagyis kialakul egy megfelelő újrahasznosítási ipar. Tudják, mennyi üvegre, alumíniumra, műanyagra számíthatnak.

Ekkora mennyiségű palack visszaváltása döntően visszaváltó automatákra, gépekre tud épülni, ezért is kötelezett minden 400 négyzetméteresnél nagyobb eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedelmi egység automaták telepítésére.

Mindenhol javasolt az automata, ahol havonta várhatóan 10 ezer palack visszaváltására lenne fogyasztói igény. A kisebb boltok, kistelepüléseken üzemelő italforgalmazók esetében a kézi visszaváltás lehet megoldás. A gépi és a kézi visszaváltó pontok is – az úgynevezett RePontok– létesítése regisztrációhoz és szerződéskötéshez kötött.

A 400 négyzetméteresnél kisebb boltok önként leszerződhetnek a Mohuval gépi vagy kézi visszaváltásra.

Az a cél, hogy minden ezer főnél népesebb településen legyen manuális és/vagy automata visszaváltási pont az országban.

Jelenleg csak a többutas (újratölthető) palackokra van betétdíjas rendszer – ez szinte változatlan formában a továbbiakban is fennmaradhat. Az egyutas, azaz a fogyasztás után egyből hulladékká váló PET-, fém- és üvegpalackokra nem működik visszaváltási díjas rendszer, így a fogyasztó nem motivált a palackok összegyűjtésére, ezzel jelentős köztisztasági, környezetterhelési problémát okozva.

A két gyártónak további feladata is lesz

A gépek telepítését, tervszerű karbantartását és szervizelését a Tomra Collection Hungary Kft. és az Envipco Hungary Kft. végzi. Mintegy 5-6 ezer automata telepítése várható, különböző méretekben. Előfordul közöttük a fél négyzetmétert elfoglaló, egyszerűbb gép, ahogy a külön helyiségben vagy kültéri konténerben (kioszk) elhelyezett, beépített nagy kapacitású gép is. A kézi visszaváltó pontok kiszolgálására a Mohu 83 mobilRVM-et szerez be a Returmatic Solution Zrt.-től, amely az alupalackokat begyűjtő ReturPack alapjain jött létre. Ezek a kisteherjárművel egybeépített automata visszaváltó berendezések gondoskodnak a kisebb üzletek által kézzel visszavett palackok házhoz menő begyűjtéséről, számlálásáról majd tömörítve elszállításáról, és lehetővé teszik a fogyasztók számára megelőlegezett visszaváltási díj azonnali jóváírását az üzlet számára egy app segítségével.

Sikeres nemzetközi példák

A több mint 20 éve működő norvég rendszert tartják az egyik legjobbnak Európában, de a balti országok mutatói is nagyon jók. Szlovákiában 2022 januárjában vezették be a rendszert, amelyről már a kereskedők is nagyon pozitívan nyilatkoznak. Az automaták megbízhatók, a logisztikai kiszolgálás stabilizálódott, a vásárlók helyben levásárolják a gép által adott kuponokat. Az önkormányzatok a köztéri hulladékelhagyás látványos csökkenéséről számolnak be. A lakosság megszokta és elégedett a rendszerrel, fokozatosan emelkedik a visszaváltás aránya, elérte a 70 százalékot egy év alatt.